Besondere Gebäude- und Rauminstallation zur Oberammergauer Passion 2022

Das Oberammergauer Museumsgebäude selbst wurde zum Kunstobjekt. © Oberammergau Museum

Oberammergau – Das Oberammergau Museum, eines der bedeutendsten kulturhistorischen Museen in Bayern, zeigt zu den 42. Passionsspielen unter dem Titel „(IM)MATERIELL – Stoff, Körper, Passion“ ein spektakuläres Gesamtkunstwerk aus Gebäude- und Rauminstallation sowie Ausstellung.

Ein riesiger blauer Kubus, gefertigt aus den Volksgewändern der Passionsspiele 2000 und 2010, umbaut das Gebäude und durchschneidet auch im Inneren die Räume des Museums. Die äußere textile Ummantelung aus den Passionskostümen verwandelt das 1910 errichtete Museumsgebäude in ein schon von der Ferne sichtbares Kunstobjekt. Die blaue Stoffwand setzt sich im Innenbereich durch alle drei Stockwerke des Museums fort. Dadurch entstehen neue Raumstrukturen, ein verfremdetes Innerhalb und ein normales Außerhalb des Kubus, den der Besucher immer wieder betritt und verlässt.

Die Räume sind im Inneren irritierend umgestaltet. Durch Verhüllungen, Verfremdungen und Lichtprojektionen werden nur einige wenige Exponate hervorgehoben. Kernbestand der Sammlung sind figürliche Holzschnitzereien aus vier Jahrhunderten, die das Leben, Leiden, die Ängste, Sorgen und Hoffnung der Menschen thematisieren und damit an das Thema Passion anknüpfen. Durch die Fokussierung der Sammlung wird das Museum zu einem Ort der Reflexion über regionale, kulturelle und gesellschaftliche Prägungen und Vorstellungen.

Der Weg beginnt in der Krippenabteilung, führt durch die historischen Räume im ersten Stock und endet in einer Projektions- und Klanginstallation im Dachgeschoss. Zuletzt erhält man ein Stück Stoff der Volksgewänder von 2000 und 2010 – Symbol für den (im)materiellen Austausch und die Gemeinschaft zwischen Menschen. Nicht zuletzt ist dieses Projekt eine Hommage an die Sammlung des Museums, an die Volkskunst an sich und die Generationen vor uns, die mit Kunstsinn und Mut in dieser kargen Region Schönes geschaffen haben, um zu überleben. Dieses Projekt wird durch die großzügige finanzielle Unterstützung einer bayerischen Stiftung ermöglicht. kb