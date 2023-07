Betrunken am Steuer: Verkehrsunfall in Garmisch-Partenkirchen forderte Verletzte und hohen Sachschaden

Bei einer Verkehrsunfallaufnahme verweigerte die Fahrerin die Alkoholkontrolle (Symbolbild). © dpa

Am Freitag, 30.06.2023 gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Wohnmobil und einem Pkw auf der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen. Hierbei geriet eine 43-jährige Einheimische mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal in ein entgegenkommendes Wohnmobil. Die Beifahrerin des Wohnmobils sowie die Fahrerin des Pkw wurden dabei leicht verletzt.

Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme durch die Polizei ergaben sich Hinweise, dass die Fahrerin des Pkw unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nachdem die Frau die Mitarbeit bei den Maßnahmen verweigerte, wurde sie durch die Polizei in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen zur Blutentnahme verbracht. Hierbei leistete die Führerin des Pkw Widerstand gegen die Maßnahmen und versuchte die Ärztin, welche Blut abnehmen sollte, zu treten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 16.000 Euro. Die 43-Jährige erwarten nun mehrere Anzeigen, unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässige Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen sowie versuchter Körperverletzung. kb