Bewusstsein verloren: PKW-Fahrer landet in Oberauer Stromverteilerkasten

Die Oberauer Feuerwehr rückte an, um das Fahrzeug zu bergen. (Symbolbild)

Ausfall der Tunneltechnik

Oberau - Am 17. November 2022, gegen 17.40 Uhr kam es auf der Bundesstraße 2 zwischen Oberau und Eschenlohe zu einem Verkehrsunfall. Ein 53-jähriger Österreicher verlor während der Fahrt in Richtung Norden kurzzeitig das Bewusstsein und kam auf Höhe des hängenden Steins nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem sein PKW über 150 Meter über die Gegenfahrbahn fuhr, stoppte ein Stromverteilerkasten am Fahrbahnrand seine Fahrt.

Der Österreicher blieb unverletzt, sein PKW erlitt einen Totalschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro. Da nicht auszuschließen war, dass der Verteilerkasten und das Fahrzeug nach dem Unfall unter Strom stehen, war die Feuerwehr Oberau mit 20 Einsatzkräften vor Ort um das Fahrzeug zu bergen. Der beschädigte Verteilerkasten versorgt die Oberauer Tunnelröhre Richtung Süden und die Höhenkontrolle an der Zufahrt mit Strom. Durch den Unfall kam es zu einem Ausfall der Tunneltechnik und die Röhre Richtung Garmisch-Partenkirchen musste ab 19 Uhr für den Verkehr gesperrt werden. Es wurde eine Umleitung über den Ort Oberau eingerichtet. Lediglich für Fahrzeuge über 24 Tonnen war diese nicht nutzbar, sodass sich vor dem Tunnel einzelne LKW stauten. Der Tunnel konnte aber gegen 19.45 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. kb