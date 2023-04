Eröffnung des Leifheit-Zentrums im Herzen von Garmisch

Bei der Eröffnung des „Leifheit“ enthüllten Künstler Hermann Bigelmayer und Ilse Leifheit die prämierten Skulpturen des Wettbewerbs. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP - Am Mittwoch, 19.04.2023, wurde das LEIFHEIT in Garmisch-Partenkirchen feierlich eröffnet. Zum Termin hatte sich auch politische Prominenz aus München angesagt: Staatsminister Christian Bernreiter richtete ebenso wie die Erste Bürgermeisterin, Elisabeth Koch, ein Grußwort an die ca. 60 geladenen Gäste.

Die Schaffung von bezahlbarem, barrierefreiem Wohnraum für die ältere Bevölkerung, sei ihm ein besonderes Anliegen, bekannte Bernreiter. „Mit der LongLeif hat die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen ein wirklich engagiertes und innovatives Tochterunternehmen“, so Bayerns Bauminister Christian Bernreiter. „Das LEIFHEIT-Zentrum hat Vorbildcharakter! Wir als Freistaat unterstützen den Neubau deswegen gerne mit über sechs Millionen Euro!“

Bereits um 8:30 Uhr war der Minister zu einem Rundgang durch das LEIFHEIT ServiceZentrum und SeniorenWohnen aufgebrochen. Um 9 Uhr war im neuen „Kultursaal“ des „Alten Finanzamts“ die offizielle Eröffnungsfeier gestartet. Mit der anschließenden Enthüllung der prämierten Skulpturen des Wettbewerbs durch den Künstler Hermann Bigelmayr und Frau Ilse Leifheit, der Witwe von Günter Leifheit, ging die Feier in einen gemütlichen Teil über, zu dem auch die beteiligten Handwerker und die Bewohnerinnen und Bewohner des SeniorenWohnen eingeladen waren.

Die Eröffnung des „LEIFHEIT ServiceZentrum und SeniorenWohnen“ bedeutet für den Markt Garmisch-Partenkirchen einen bedeutsamen seniorenpolitischen Schritt. Das „Leben im Alter“ gelangt dorthin, wo es hingehört: In die Mitte der Gemeinde! Finanziert mit Mitteln des Freistaats Bayern und der Günter und Ingeborg Leifheit-Stiftung gibt es zukünftig im Ortszentrum von Garmisch eine zentrale Anlaufstelle für ältere Menschen und ihre Angehörigen, in der Beratungs- und Veranstaltungsangebote mit kostengünstigem, altersgerechten Wohnangebot gebündelt werden. „Im letzten Monat ist noch einmal viel passiert“, so Peppi Heiß, der die Wohnungen betreuen wird. „Auch wenn noch nicht alles ganz rund läuft und einige Baumaßnahmen zum Teil witterungsbedingt noch nicht abgeschlossen sind - die Wohnungen konnten pünktlich noch vor den Osterfeiertagen bezogen werden!“ „Das war schon ein Kraftakt“, bestätigt Quartiersmanagerin Beate Löw-Schneyder, „innerhalb von 10 Tagen sind 33 Senioren mit ihren Haushalten in die 24 Apartments eingezogen. Jetzt muss die Hausgemeinschaft zusammenwachsen!“

Wie bereits berichtet gab es fast 80 konkrete Bewerbungen für das soziale Wohnprojekt. Nach Abzug staatlicher Fördermittel liegt die Netto-Kaltmiete für die barrierefrei und altersgerecht gestalteten 1- und 2-Zimmer-Apartments zwischen 5,50 und 7,50 EUR pro Quadratmeter. „Die Auswahl ist uns alles andere als leichtgefallen“ betont auch Viktor Wohlmannstetter. „Kriterien wie Ortsverbundenheit, Bedürftigkeit, Dringlichkeit, aber auch soziales Engagement und die Eignung für die zukünftige Hausgemeinschaft, mussten abgewogen werden. Und alle als Mieter vorgeschlagenen Seniorinnen und Senioren wurden abschließend einzeln dem Aufsichtsrat vorgestellt!“ Das Ergebnis lässt sich sehen. „Schon jetzt haben die neuen Wohnungen zu einer spürbaren Verbesserung der Wohnsituation im Ort beigetragen“, meint Markus Heberle, Leiter der Wohnberatung bei LongLeif: In zwei Fällen konnte Senioren aus Notunterkünften eine neue Bleibe vermittelt werden. In weiteren fünf Fällen drohte Bewerbern nachweislich der Verlust ihrer Wohnung durch Eigenbedarfskündigungen oder sogar Räumungsklagen. Fünf zukünftige Mieter belegten vorher größere Sozialwohnungen der Marktgemeinde; hier wurde bezahlbarer Wohnraum für junge Familien frei. Vier der zukünftigen Mieter waren wegen stark eingeschränkter Mobilität auf rollstuhlgerechte Wohnungen angewiesen. kb