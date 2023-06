Bierdiebstahl aus Wohnhaus in Garmisch-Partenkirchen gibt Polizei Rätsel auf

Die Diebe nahmen zwei Bierkästen mit. (Symbolbild) © dpa / Daniel Karmann

Garmisch-Partenkirchen – Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen meldet einen etwas kuriosen Vorfall. In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 01:40 Uhr wurde ein Anwohner der Sonnenstraße aufgrund von Geräuschen in seinem Haus aus dem Schlaf gerissen. Als er diesen auf den Grund gehen wollte, wurde er von zwei bislang unbekannten Männern überrascht, welche sich unbefugt im Haus aufhielten und bei Erblicken des Hausherren Hals über Kopf flüchteten.

Der Mann verständigte daraufhin die Polizeiinspektion, welche die beiden Personen jedoch im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht feststellen konnte. Nach Angaben des 85-Jährigen wären die Täter über den Nebeneingang des Gebäudes in sein Haus gelangt, da an der dortigen Türe der Schlüssel von außen gesteckt habe. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes vor Ort stellten die Beamten fest, dass offensichtlich zwei Bierkästen der Brauerei Mittenwald aus dem Haus entwendet worden waren – diese waren mit insgesamt 30 Flaschen Exportbier befüllt. Eine Beschreibung der beiden Täter fiel dem Mann aufgrund der zum Tatzeitpunkt vorherrschenden Dunkelheit schwer, er gab jedoch an, dass es sich um zwei junge Männer im Alter von ca. 20 Jahren gehandelt habe. Einer hätte einen hellen Pullover getragen. Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen unter der Telefonnummer 08821/917-0. kb