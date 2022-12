Blechspielzeug im Aschenbrenner: Karl Bürger hegt eine Leidenschaft für die mechanischen Spielzeuge

Von: Margot Schäfer

Museumsleiterin Karin Teufl mit Sammler und Leihgeber Karl Bürger. © Meggy Schäfer

GAP – „Blechspielzeug – Let’s move“ ist die neue Sonderausstellung im Marianne-Aschenbrenner-Museum überschrieben. Eine Fortsetzung der 2017 gezeigten ersten Exponate des Münchner Sammlers Karl Bürger. Eine Spielzeugwelt, die wunderbar in die Weihnachtszeit passt und es garantiert vermag, die Augen von kleinen und großen Besuchern zum Leuchten zu bringen.

„200 meiner hier noch nicht gezeigten insgesamt 1.500 Objekte habe ich diesmal nach Garmisch-Partenkirchen mitgebracht“, verrät der 68-Jährige. Als Mathematikstudent hatte er mit einem Kumpel begonnen, defektes, mechanisches Spielzeug aus Weißblech zu reparieren, um sich ein paar Mark dazu zu verdienen. „Wir waren geschickt. Das sprach sich rum“, erinnert er sich. Längst ist daraus eine Leidenschaft geworden, die ihn, unterstützt von seiner Frau Marianne, eine der hochwertigsten Sammlungen Europas aufbauen ließ. Sein geschultes Auge und das inzwischen erworbene Wissen halfen, seltene Stücke innovativer Spielzeughersteller auf Flohmärkten, später über e-Bay und Auktionen ausfindig zu machen.

Nach 1960 verdrängte bekanntlich Plastik mehr und mehr das Weißblech. Bis dahin spielten Firmen wie Schuco, Märklin, Günthermann, Lehmann oder Stock eine wichtige Rolle in der Spielzeugindustrie, im Export. Und trotzdem bleibt bei Sammlern die Faszination für die Figuren, Autos, Flugobjekte und Eisenbahnen aus Blech, die hupen, quietschen und sich bewegen, ungebrochen. Immerhin können durch das Aufziehen einer Feder bis zu sechs Funktionen aktiviert werden. „Was für ein Erfindergeist! Handwerk, Technik und Kunst kommen hier zusammen, und welche Detailfreude steckt darin“, schwärmt Bürger und zeigt auf sein ältestes, lustiges Exponat von 1870: Ein Zwerg, der ein Fass zieht, indem eine Frau steckt. Im Sonderausstellungsraum geht derweil der Aufbau weiter. Kisten werden sorgfältig ausgepackt, die Vitrinen und Tische bestückt. Museumsleiterin Karin Teufl freut sich, dass sie weitere Exponate mechanischen, bunt bemalten Blechspielzeugs aus der Zeit von 1870 bis 1950 präsentieren kann.

„Herr Bürger hat sich inzwischen auf den figürlichen Bereich spezialisiert. Seine Sammlung ist absolut einzigartig“, weiß die Fachfrau. Und noch ein Schmankerl gibt es: Der Sammler hat kleine Spots gedreht, die die Figuren samt ihren Requisiten und Fahrzeugen in Aktion zeigen und nonstop zur Ausstellung laufen. Das alles lässt nicht nur staunen, sondern hier wird auch Zeitgeschichte dokumentiert. Ein museumspädagogisches Begleitprogramm bietet Gelegenheit, mit dem Leihgeber selbst ins Gespräch zu kommen, eigenes Blechspielzeug begutachten zu lassen.

Die Jüngsten sind am 17.12. in die Weihnachts-Werkstatt eingeladen und im Museumsladen gibt es originelles Blechspielzeug zu kaufen. Ab 7. Dezember 2022 bis 16. April 2023 ist die Sonderausstellung in der Loisachstraße 44 zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags 11-17 Uhr. Weitere Infos: www.museum-aschenbrenner.de sm