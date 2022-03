Miese Masche: Betrüger wollen durch Schockanrufe Geldzahlung erreichen

Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen werden gerade betrügerische Telefonanrufe festgestellt. © Panthermedia

Aufmerksame Bürgerinnen und Bürger haben die Polizei in Garmisch-Partenkirchen und in Oberammergau darüber informiert, dass sie sogenannte Schockanrufe erhalten haben, in denen telefonisch eine Notlage vorgetäuscht wird. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Derzeit erreichen die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen vermehrt Mitteilungen von aufmerksamen Mitbürgern über sogenannte Schockanrufe, wobei durch Unbekannte in betrügerischer Absicht telefonisch eine Notlage vorgetäuscht wird. Ziel eines solchen Anrufes ist es zumeist, den Gesprächspartner zu einer Geldzahlung zu bewegen. So erhielten im Laufe des heutigen Nachmittags mehrere Personen aus dem Landkreis Anrufe von vermeintlichen Verwandten, die aufgeregt angaben, in einen Verkehrsunfall verwickelt zu sein und mehrere tausend Euro für die Bezahlung der entstandenen Kaution zu benötigen. Teilweise gaben sich die Betrüger sogar als Polizeibeamte aus, die die benannte Geldforderung zur Abwendung einer Haftstrafe eines Angehörigen der Gesprächspartner stellten.

Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche und bittet Sie, sich selbst, sowie Ihre älteren Angehörigen oder Nachbarn über folgende Warnhinweise aufzuklären:

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

- Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder nach Ihren Vermögensverhältnissen ausfragen.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an unbekannte Personen. Die Polizei wird niemals telefonisch die Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen fordern.

- Melden Sie verdächtige Anrufe umgehend der Polizei. Scheuen Sie sich nicht davor, den Polizeinotruf unter der 110 zu wählen, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

- Wenn Sie der Anrufer auffordert, die 110 zu wählen, um die Richtigkeit des Anrufers zu verifizieren, dann beenden Sie das Gespräch, legen den Hörer auf und rufen dann eigenständig bei der Polizei an.