Brand einer Holzhütte in Grainau: Neun Bienenvölker wurden Opfer des Feuers

Teilen

Eine Holzhütte in Grainau stand in Vollbrand. Dabei kamen neun Bienenvölker um. (Symbolbild) © PantherMedia / Lindasj2

GAP - Heute, gegen 11:40 Uhr, wurden die Einsatzkräfte auf Grund einer starken Rauchentwicklung in Grainau / Bereich Schmölz verständigt. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich eine Holzhütte in der Schmölzstraße in Grainau, in der sich mehrere Bienenvölker befanden, in Vollbrand.

Der Brand konnte durch die Feuerwehren Grainau und Garmisch schnell unter Kontrolle gebracht werden. Dennoch wurden neun Bienenvölker Opfer des Feuers. Die Schadenshöhe wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

Am Vormittag vor dem Brand wurde durch den Besitzer der Bienenstöcke Wachs mit einem Gasbrenner geschmolzen. Möglicherweise ist dadurch das Feuer entstanden. Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Grainau mit fünf Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften, die Feuerwehr Garmisch mit drei Fahrzeugen und ca. 25 Einsatzkräften, der Rettungsdienst mit vier Fahrzeugen, ein Notarzt und mehrere Polizeistreifen. kb