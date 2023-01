Brand eines Holzlagers und einer Werkstatt in Hammersbach

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. (Symbolbild) © Dominique Leppin/dpa/Symbolbild

Grainau - Aus bislang noch unbekannter Ursache brach am Sonntagnachmittag, 29. Januar 2023, in einem Holzlager eines Werkstattbetriebs in Grainau ein Feuer aus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich im mittleren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Weilheim übernahm die Untersuchungen zur Brandursache.

Am Sonntag, 29.01.2023, gegen 15:20 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand in einem Holzlager in Grainau, Ortsteil Hammersbach, gerufen. Trotz des raschen Eingreifens der zahlreichen Feuerwehrfrauen und -männer konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Werkstattgebäude nicht verhindert werden. Der entstandene Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen sowie des Kriminaldauerdienstes der Kripo Weilheim übernahmen umgehend die ersten polizeilichen Untersuchungen vor Ort. Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Untersuchungen, weshalb hierzu noch keine Aussagen getroffen werden können. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich für die Ermittler bislang aber nicht. kb