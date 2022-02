Faschingsstimmung am „Unsinnigen“ im Oberen Isartal

Auch in Wallgau waren die Schellenrührer am „Unsinnigen“ zu sehen - natürlich mit entsprechendem Abstand. © Wolfgang Kunz

Natürlich ging da was - Großveranstaltungen waren nicht angemeldet worden, aber Brauchtumsfasching und Maschkera sorgten vor allem im Oberen Isatal am „Unsinnigen“ dann doch für Faschingsstimmung.

Wegen der geltenden Corona-Hygienebestimmungen war am „Unsinnigen“ in Mittenwald, Krün und Wallgau kein offizielles Maschkera-Treiben angemeldet worden. Da aber der „Flurfunk“ funktionierte, warteten die Besucher und Maschkera nicht vergeblich auf die ab 12 Uhr auftauchenden Schellenrührer und ihr Gefolge. In Mittenwald füllte sich der Obermarkt zusehends; in Krün sorgten Hexen, Vogellocker und eine Kindermaschkera-Musi bei ihrem kleinen Umzug für Stimmung. Am Dorfplatz in Krün trafen sich dann alle, denn hier hatten einige „vorausschauende Bürger“ schnell einen Getränke- und Würstl-Stand aufgestellt. Um die jüngsten Maschkera kümmerte sich der Jugendliche Benedikt Staltmair mit einem Angelspiel. „Die Süßigkeiten haben meine Eltern spendiert“.

Auf dem Wallgauer Dorfplatz konnten die Faschingsbesucher und Maschkera verfolgen, wie um 12 Uhr ein kleiner von Schellenrührern angeführter Gaudiwurm mit Jacklschutzern, Goaßlschnalzern, kleinen Mühlradfahrern, Wiesmad-Leuten und Musikanten durchs Dorf zog, „um den Winter zu vertreiben“. Originell die Idee vom Stammtisch „Die Groub’n“. Sie hatten einen Bauwagen zum Getränke- und Wurstautomat umfunktioniert. Natürlich Coronaregelkonform, denn Bier und Wurst gab es kontaktlos durch Ausgabeschlitze. „Sogar das Wechselgeld wurde angesagt“, musste Wallgaus Bürgermeister Bastian Eiter als einer der ersten Besteller schmunzeln. Vor dem Imbisswagen hatten es sich ein paar Damen unter dem Motto „Mit Abstand der beste Kaffeeklatsch – bringt’s was zum Sitzen mit“ gemütlich gemacht. Das rief natürlich zwei „Polizisten“ auf den Plan, die den „Abstand“ kontrollieren wollten. Nebenan am „Gams-Kuss“-Stand sorgten Martina Schöpf und Birgit Schöpf – übrigens nicht verwandt – mit ihrem flüssigen Stamperl-Nachschub für Stimmung an diesem durch den Ukraine-Krieg getrübten „Unsinnigen Donnerstag“ im oberen Isartal. kun