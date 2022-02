Maschkera-Treiben in „gewissem Umfang“ im Werdenfelser Land erlaubt

Die derzeit geltenden Corona-Regelungen lassen Spielraum für kreative Faschingsaktionen, die nicht gegen geltendes Recht verstoßen. © Maschkeratreiben Alpenwelt Karwendel

Gelebtes Brauchtum ist nicht mit einer Veranstaltung gleichzusetzen – die geltenden Corona-Lockerungen lassen diesmal Spielraum für den Faschingsspaß im Werdenfelser Land.

Einer alten Tradition folgend wird normalerweise mit dem Mittagsschlag der Pfarrkirche St. Peter und Paul das große Faschingstreiben am „Unsinnigen Donnerstag“ in Mittenwald eingeläutet. Auch in Krün und Wallgau springen zu dieser Zeit die „Schellenrührer“ mit reichlich buntem Anhang durch die Ortschaften, die von Schaulustigen dicht gesäumt sind. Aber „normal“ ist es auch in dieser Faschingszeit leider noch nicht. Immerhin ist das Maschkeragehen im Werdenfelser Land als „gelebtes Brauchtum“ erlaubt - das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat dies entsprechend festgestellt und bittet darum, dass sich die Fasnachtsfreunde an die geltenden Bestimmungen halten. Faschingsaktionen sind also möglich, solange sie nicht gegen das geltende Recht verstoßen.

2021 hatte Corona dem närrischen Treiben nicht nur im Oberen Isartal, sondern auch in Garmisch-Partenkirchen, Farchant und Grainau, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Auch in diesem Jahr werden die Maschkera nicht bei großen Aufzügen mit ihrem ausgelassenen Treiben die Orte im Werdenfelser Land unsicher machen können. Denn Großveranstaltungen, die vor allem in Mittenwald, Krün und Wallgau stets Publikumsmagneten sind und zu dichtgesäumten Straßen und ausgelassenen Feiern führen, „wären nur unter großem organisatorischen Aufwand möglich“, wie es von offizieller Seite heißt. Auch wenn große Umzüge deshalb coronabedingt erneut nicht möglich sind: Das Maschkera-Treiben in den Wirtshäusern ist in „einem gewissen Umfang“ für Geimpfte und Genesene erlaubt. Feucht-fröhlich darf es also werden, endlich wieder Lebensfreude und gelebtes Brauchtum. Das Landratsamt bittet alle, die schon jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt als Maschkera unterwegs sind, sich an die jeweils geltenden Bestimmungen zu halten. „Als Sicherheitsbehörde ist das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen an das für den gesamten Freistaat Bayern geltende Recht in Form der 15. BayIfSMV gebunden. Wir setzen dieses mit möglichst viel Fingerspitzengefühl im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben um“, heißt es in einer Pressemitteilung. tra