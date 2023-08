Bus steckt im Moos bei Schwaigen fest – Spezial-Bergeunternehmen muss anrücken

Der Bus musste durch ein Spezialunternehmen geborgen werden. © Dominik Bartl

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 05:30 Uhr ging bei der ILS Oberland ein Hilferuf ein. Ein Bus, der den Schienen-Ersatz-Verkehr durchführt, steckte bei Schwaigen im Moos fest.

Der Mann wollte nach eigenen Angaben nach Oberau, um dort sein Quartier zu beziehen; demnach waren keine Fahrgäste an Bord. Wie es dem Bus gelang, auf die gesperrte Straße nach Schwaigen zu gelangen, blieb bisher ungeklärt. Bereits bei der Einfahrt in die Straße ist das Maximalgewicht auf 3,5 Tonnen begrenzt. Das „Anlieger frei“-Schild wurde ebenfalls missachtet. Franz Steffl, der 1. Kommandant der Feuerwehr Eschenlohe, rückte mit seinen Ehrenamtlichen an, da die Feuerwehr hier zur Absicherung benötigt wurde. Für die Bergung musste ein Spezialunternehmen beauftragt werden. Auch für die Feuerwehr war es nicht nachvollziehbar, wie sich der Fahrer des Busses in diese missliche Lage bringen konnte. Erst nach Stunden konnte der Bus wieder auf die Straße gezogen werden. Die Polizei Murnau hat die Ermittlungen zum Hergang übernommen. db