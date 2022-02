MAV-Wechsel im Caritas-Zentrum Garmisch-Partenkirchen

Im Bild (v.l.): Alexander Huhn (Kreisgeschäftsführer), Manuela Geibies und Thomas Ehmke. © Caritas-Zentrum GAP

GAP – Im Caritas-Zentrum Garmisch-Partenkirchen fanden turnusmäßig Wahlen zur Mitarbeitervertretung statt. Nach 16 langen Jahren übernahm Thomas Ehmke den Vorsitz der MAV des Caritas-Zentrums von Manuela Geibies. Alexander Huhn, Geschäftsführer, bedankte sich bei Frau Geibies für Ihr langjähriges Engagement, den Einsatz für die Kolleginnen und Kollegen im Zentrum und natürlich auch die gute kooperative Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung.

Frau Geibies verabschiedete sich den besten Wünschen an die Mitarbeitenden. „Liebe Kolleg/-innen, meine Arbeit in der MAV im Caritas-Zentrum hat mir großen Spaß gemacht. Es waren 16 spannende Jahre mit vielen unterschiedlichen Themen und Fragen, die zu bearbeiten waren. Aber während dieser Zeit war auch manch ein Konflikt zu lösen. Durch das gute Miteinander in unserem MAV-Team, die gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und den Fachdienstleitern konnten wir das gut meistern. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken und wünsche Thomas und den anderen MAV-Mitgliedern alles Gute für ihre weitere Tätigkeit.“



Frau Geibies wird sich weiterhin in der Mitarbeitervertretung des Caritasverbandes München und Freising, jedoch in einem anderen Bereich, engagieren. Für diese Tätigkeit gaben ihr alle Mitarbeitenden des Zentrums die besten Wünsche mit und ebenso wird Thomas Ehmke auf diesem Wege viel Erfolg für die neue Tätigkeit in den nächsten Jahren gewünscht. kb