Christian Ihrenberger ist neuer Bürgermeister in Scharnitz

Von: Wolfgang Kunz

Scharnitz – In der Tiroler Nachbargemeinde ist Christian Ihrenberger von der Liste „Gemeinsam für Scharnitz (GFS)“ mit 62,93 Prozent der gültigen 820 Stimmen bei den Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen für die nächsten sechs Jahre zum Bürgermeister gewählt worden. Kandidat Siegfried Gaugg von der „Liste für Scharnitz (LFS)“ kam auf 37,07 Prozent.

Der 54-jährige Ihrenberger hatte am Wahltag daheim auf die Auszählung gewartet. „Mit diesem klaren Ergebnis habe ich nie gerechnet, deshalb habe ich mit meinen Mitstreitern ordentlich gefeiert“. Neben seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr und Beauftragter für den Zivil- und Katastrophenschutz ist der neue Rathauschef auch der derzeitige Finanzverwalter („Kämmerer“) der Gemeinde Scharnitz. „Mein Posten muss neu ausgeschrieben werden. Wir hoffen auf einen schnelle Entscheidung, denn gemäß der Tiroler Gemeindeverordnung darf ein Bürgermeister keine zwei Ämter bekleiden“.

Die bisherige Bürgermeisterin Isabella Blaha bleibt bis zur Angelobung („Vereidigung“) ihres Nachfolgers im Amt. Diese wird in zwei bis drei Wochen durch Landeshauptmann Günther Plattner im Regierungssitz der Landesregierung „Landhaus Tirol“ in Innsbruck erfolgen. „Danach werde ich in der ersten konstituierenden Sitzung des neuen Gemeinderates mein Amt antreten“.



Mit seinem Team will er das eigene im Wahlkampf vorgestellte Programm abarbeiten. „Natürlich sukzessive und gemeinsam mit den Räten aus den anderen Listen, nach Priorität sowie Schritt für Schritt und natürlich alles im Hinblick auf unsere Finanzlage“. Darüber entscheiden werden dann sechs Gemeinderäte aus seiner Liste „GFS“ (45,66 %), fünf aus der Liste „FS“ (36,14 %) von Siegfried Gaugg und zwei Räte der Liste „Scharnitz Miteinander“ (18,19 %) von Ing. Peter Reinpold. Als Gemeinde-Mitarbeiter weiß Ihrenberger, wieviel Arbeit auf ihn wartet. Deshalb will er auch sein Ehrenamt als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr abgeben. „Das ist aber wahlunabhängig, denn nach 20 Jahren als Kommandant und zuvor fünf Jahren als Stellvertreter sollen jetzt Jüngere ran“. kun