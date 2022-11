Christkindlmärkte im Landkreis Garmisch-Partenkirchen

Von: Ilka Trautmann

Die Adventzeit genießen, sich einstimmen auf das Weihnachtsfest, Familie und Freunde treffen. Zahlreiche Märkte locken in unserer Region zu Glühwein und Punsch, zu süßen und herzhaften Schlemmereien. Geschmackvolle Geschenkideen, Handwerkskunst, kleine Mitbringsel, weihnachtliche Stimmung und besinnliche Klänge all überall – da geht einem wahrlich das Herz auf. Bitte beachten Sie auch unsere Sonderseiten im Innenteil. © Angelika Warmuth

Landkreis – Die Adventzeit ist eine ganz besondere. Christkindlmärkte gehören unbedingt dazu und endlich kann man diese ganz ohne Auflagen wieder genießen. Groß und Klein freuen sich darauf und haben in unserer Region die Qual der Wahl. Los geht es bereits am ersten Adventswochenende.

Der Christkindlmarkt der Werbegemeinschaft Garmisch-Partenkirchen e.V. am Richard-Strauss-Platz ist ein Publikumsmagnet. Geöffnet ist hier noch bis zum 23. Dezember täglich von 12 bis 20 Uhr – an den Samstagen bis 21 Uhr. Am Samstag, 26. November, ist der Markt traditionell den karitativen Vereinen gewidmet, die mit großem Eifer ihre Stände vorbereiten. Geöffnet ist dann schon ab 10 Uhr.

In Wallgau öffnet der „Adventsmarkt der Sinne“ an der Sonnleiten am 26. November von 11 bis 20 Uhr und am 27. November von 11 bis 19 Uhr seine Pforten.

In Farchant findet der Christkindlmarkt „Am Gern“ vor dem Rathaus am Sonntag, 27. November, ab 14 Uhr statt.



Der beliebte Nikolausmarkt in Oberau ist ebenfalls für den ersten Adventsonntag, 27. November terminiert, von 13 bis 20 Uhr im Kulturpark. In Oberammergau hat der Christkindl­markt als „Markt mit Herz“ eine lange Tradition: er lockt die Besucher am 27. November von 10 bis 18 Uhr vor die Pfarrkirche St. Peter und Paul. Zwei kleine Märkte komplettieren am ersten Adventsonntag den Reigen: Der Weihnachtsmarkt am Schützenhaus in Hechendorf/Murnau von 15 bis 18 Uhr und der Adventsbasar im Haus des Gastes in Riegsee ab 13 Uhr.



Viel geboten für den guten Zweck ist traditionell auch beim Christkindlmarkt in Bad Kohlgrub, der am 4. Dezember von 15.30 bis 18 Uhr zwischen Rathaus und Kurpark stattfindet. Ebenfalls am 4. Dezember wird der Christkindlmarkt im Kurpark Krün veranstaltet, los geht es hier um 11 Uhr.



Das Hüttendorf in der Murnauer Fußgängerzone lockt noch bis 23. Dezember von 11 bis 20 Uhr (an Wochenenden bis 19 Uhr) zu allerlei Schlemmerei ein. Der Murnauer Christkindl­markt mit Rahmenprogramm findet am 10. und 11. Dezember von 11 Uhr bis 20 Uhr statt.



Am 11. Dezember kann man sich in Bad Bayersoien auf die Feiertage einstimmen: „Weihnacht in der Brandstatt“ heißt es hier ab 14 Uhr. Der Christkindlmarkt in Ohlstadt findet ebenfalls am 11. Dezember ab 10 Uhr statt.

Weiter geht es mit dem Mittenwalder Christkindl­markt vom 15. bis 18. Dezember und – last not least – öffnet in Grainau der Christkindlmarkt am 18. Dezember von 11 bis 22 Uhr seine Pforten. Der Erlös wird einer langen Tradition folgend an karitative Zwecke gespendet. tra