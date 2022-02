Augenmerk wird derzeit auf vulnerable Gruppen gelegt

Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen versucht das Bestmögliche zu leisten, um allen Aufgaben bei der Bekämpfung der COVID-19-Pandemie gerecht zu werden. Aufgrund der massiv steigenden Corona-Fallzahlmeldungen wird es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jedoch immer schwieriger, alle Fälle vollständig zu bearbeiten. Aus diesem Grund werden alle Bürgerinnen und Bürger gebeten, sich zunächst selbständig auf der Homepage des Landkreises unter www.lra-gap.de/de/coronavirus.html darüber zu informieren, was bei einer COVID-19-Krankung zu beachten ist. Das Gesundheitsamt des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen konzentriert sich auf die Ermittlung der Fälle im Bereich von vulnerablen Gruppen.

Sollten Bescheinigungen für Arbeitgeber benötigt werden, besteht die Möglichkeit, sich mit Angabe des Namens, der Anschrift und Telefonnummer an folgende E-Mailadresse zu wenden: GA-Ueberwachung@lra-gap.de

Corona im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Stand: 02. Februar, 15.30 Uhr): • Fälle insgesamt: 12.430; Fälle intern: 11.796 • Hospitalisiert: 13; Intensiv: 3; Invasiv beatmet: 1 • Verstorben: 164 (davon 120 intern) • Noch isolierte Indexpersonen gesamt: 2.203 • Neue interne Fälle: 217 • 7-Tage-Inzidenz (RKI): 1.210,9 • Hospitalisierung bayernweit: 731 • Intensivpatienten bayernweit: 345 • Ampelstufe: gelb • Hospitalisierungsinzidenz bayernweit: 5,6 Impfungen im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Stand: 02. Februar, 15.30 Uhr): • Impfzentrum des Landkreises: Erstimpfung: 29.183 (Impfquote: 33,01 %); Zweitimpfung: 28.544 (Impfquote: 32,29 %); Drittimpfung: 11.416 (Impfquote: 12,91 %) • Niedergelassene Ärzte: Erstimpfung: 31.131 (Impfquote: 35,22 %); Zweitimpfung: 33.695 (Impfquote: 38,12 %); Drittimpfung: 31.363 (Impfquote: 35,48 %) • Gesamt (mit Klinikum): Erstimpfung: 61.090 (Impfquote: 69,11 %); Zweitimpfung: 62.965 (Impfquote: 71,23 %); Drittimpfung: 43.772 (Impfquote: 49,52 %)

Update vom 21. Januar: Das Impfzentrum Garmisch-Partenkirchen am Alpspitz-Wellenbad bietet nach wie vor eine unverbindliche Impfsprechstunde an, die losgelöst vom Impfbetrieb ist. Die Wahrnehmung eines Beratungstermins verpflichtet keinesfalls zu einer Impfung. Die Bürgerin / der Bürger kann nach dem Beratungstermin selbst entscheiden, ob sie / er sich impfen lässt oder das Impfzentrum verlässt. Die Impfsprechstunde findet jeweils am Dienstag von 16.00 bis 19.00 Uhr statt. Zusätzlich bietet das Impfzentrum für alle, die nicht persönlich kommen können, eine telefonische Beratung an. Diese ist immer mittwochs in der Zeit von 9.00 bis 11.00 Uhr. Hierzu ist es vorab erforderlich, dass der Interessent beim Callcenter 08821 / 751-900 anruft und sich einen Termin für eine telefonische Beratung geben lässt. In der gebuchten Zeit wird die Bürgerin oder der Bürger dann vom diensthabenden Arzt angerufen und beraten.

Update vom 17. Januar: Das Impfzentrum Garmisch-Partenkirchen am Alpspitz-Wellenbad folgt der STIKO Empfehlung und führt Auffrischungsimpfungen bereits drei Monate nach der vollständigen Impfung durch. Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für Januar 2022 sind über das Bayerische Impfzentrum - Impfregistrierung (impfzentren.bayern) sowie über das Callcenter (08821 751 900) oder per E-Mail (impfzentrum@lra-gap.de) zu buchen. Eine Registrierung ist erforderlich. Es wird gebeten, zum Impftermin die Einwilligungserklärung ausgefüllt mitzubringen, die auf der Homepage des Landratsamtes Garmisch-Partenkirchen abgerufen werden kann (https://www.lra-gap.de/de/corona-impfangebote.html). Für Kinderimpfungen ist eine Terminbuchung seit 3. Januar 2022 möglich. Notwendig ist hier die Registrierung der Kinder über das Bayerische Impfzentrum - Impfregistrierung (impfzentren.bayern). Terminvereinbarungen für Kinder sind nur telefonisch 08821 751 900 oder per E-Mail (impfzentrum@lra-gap.de) möglich. Kinderimpfungen erfolgen im Impfzentrum am Alpspitz-Wellenbad montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 16 bis 19 Uhr.