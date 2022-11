Crystal Meth und kein Führerschein: Schleierfahnder landeten Treffer in Garmisch-Partenkirchen

Das Bild zeigt die sichergestellten Drogen, die Pfeife und das Bargeld. © Grenzpolizei Murnau am Staffelsee

GAP - Schleierfahnder der GPI Murnau kontrollierten am Donnerstagmorgen (17.11.2022, 08:30 Uhr) in Garmisch-Partenkirchen in der Alleestraße einen Pkw mit einer hannoverschen Zulassung. Trotz Anhaltesignale reagierte der Fahrer zunächst nicht auf die polizeilichen Weisungen. Erst als sich das Polizeiauto vor das Fahrzeug setzte und die Weiterfahrt blockierte war eine Kontrolle möglich.

Wie sich im Laufe der Kontrolle herausstellte war der 31-jährige türkische Baggerfahrer, mit Wohnsitz in Garmisch-Partenkirchen, bereits im September 2022 bei einer Kontrolle der GPI Murnau aufgefallen. Damals war er mit einem gestohlenen Pkw und ohne Fahrerlaubnis auf der A 95 unterwegs. Zudem war er in der Vergangenheit auch polizeilich immer wieder wegen verschiedenster Delikte aufgefallen.

Offensichtlich stand der Fahrer bei der heutigen Kontrolle unter BtM-Einfluss. Einen Führerschein hatte er immer noch nicht. Zudem fanden die Schleierfahnder im Handschuhfach des Pkws eine Plombe mit ca. 5 Gramm Crystal Meth. Weiterhin konnten noch 15 Gramm Marihuana und eine Crack-Pfeife im Pkw aufgefunden werden. Ferner hatte er am Körper, versteckt unter seiner Hose, knapp 1.000 Euro mitgeführt, die vermutlich aus BtM-Geschäften stammen dürften.

Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Strafverfahren wegen fortgesetzten Fahrens ohne Fahrerlaubnis, dem Rauschgift und der Fahrt unter BtM-Einfluss eingeleitet. Das mitgeführte Bargeld wurde beschlagnahmt.

Der Konsum von Crystal führt sehr schnell zu einer schweren psychischen Abhängigkeit. Eine geringe Menge reicht dabei mitunter aus - auch das Risiko einer lebensgefährlichen Überdosierung ist sehr hoch. Es täuscht dem Körper eine plötzlich auftretende Gefahrensituation vor, welche den Organismus unter Dauerstress setzt. Grundbedürfnisse wie Hunger, Durst, Schmerzempfinden und Müdigkeit werden dann unterdrückt bzw. nicht mehr wahrgenommen. Darüber hinaus kann es unter anderem zu starkem Bewegungs- und Rededrang, erhöhter Risiko- und Kontaktbereitschaft, Schweißausbrüchen, aber auch Depressionen und Schädigungen der Zähne kommen.