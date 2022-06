Das Freiwilligen-Zentrum setzt sich für ein engagiertes Garmisch-Partenkirchen ein

Im Bild (v.l.): Tessy Lödermann (Stellvertretende Landrätin), Regina Wäger (Freiwilligen-Zentrum), Clemens Stafflinger (1. Vorsitzender Lebenslust e.V.), Annett-Maria Jonietz (Freiwilligen-Zentrum), Andreas Krahl (MdL), Dr. Franca Parianen (Referentin), Eva Gottstein (Ehrenamtsbeauftragte der Bayrischen Staatsregierung). © Jo Jonietz

GAP – Kurz haben die Lebenslust- Mitarbeiterin Regina Wäger und Annett-Maria Jonietz überlegt, ob das Zwanzigjährige des örtlichen Freiwilligen-Zentrum gefeiert werden soll, haben sie doch mit ein paar Wochenstunden jede Menge für laufende Aktivitäten zu tun. Im Grunde aber wussten sie, dass die Gelegenheit beim Schopf ergriffen gehört, um freiwillig Engagierte und Netzwerkpartner zu würdigen und damit zugleich ein Statement für das freiwillige Engagement im Landkreis zu setzen.

Das ist mit dem Frühlingsempfang am 20. Mai in der Aula des Werdenfels Gymnasium mehr als gelungen. Neben den 82 gut gelaunten Gäste, hatte sich auch die Ehrenamtsbeauftragte der Bayrischen Staatsregierung Eva Gottstein angesagt. Sie würdigte nach einem Rückblick von Clemens Stafflinger, dem ersten Vorsitzenden des Lebenslustvereins, das Engagement aller und bestätigte die Notwendigkeit von Koordierungszentren. Die stellvertretende Landrätin Tessy Lödermann schloss sich dem anerkennend an. Der Landkreis unterstützt diese Arbeit auch weiterhin maßgeblich als freiwillige Leistung. Landtagsabgeordneter Andreas Krahl, lies es sich nicht nehmen noch vor seinem Nachtdienst im Klinikum bei der Veranstaltung vorbei zu schauen, um mit warmen Worten freiwilliges Engagement zu unterstützen und alle zu ermuntern.

Jonietz ist überzeugt: „Füreinander da zu sein, gehört zum Leben, wie die Luft zum Atmen“ Das ist auch ihre Motivation sich neben ihrer Tätigkeit als Bildungskoordinatorin im Landratsamt seit 19 Jahren für die Entwicklung der Einrichtung einzusetzen. Das Netzwerk umfasst 50 Organisationen und rund 600 Freiwillige. Teamkollegin Regina Wäger ist erste Ansprechpartnerin für alle Anliegen und kümmert sich um Verwaltung, Organisation und neben Jonietz auch um die persönliche Engagementberatung. Anne Schelter ist neu im Team. Sie sucht für das neu entwickelte GAP-Mentoring Programm Erwachsene, die junge Menschen ein Jahr lang auf ihrem persönlichen Weg begleiten. Hintergrund dafür ist die Betroffenheit vieler Kinder und Jugendlichen, die durch die Corona-Pandemie. „Durch unser Mentoring sollen die Bedürfnisse der jungen Menschen wieder in den Mittelpunkt gerückt werden, indem Erwachsene Zeit und Lebenserfahrung an Heranwachsende weitergeben.“, so Schelter.

Neurowissenschaftlerin Dr. Franca Parianen trug zum Festabend mit einem sowohl hintergründigen als auch lustigem Vortrag zum Thema Kooperation bei. Sie ist eine zutiefst verwurzelte Fähigkeit des Menschen ist und nach jahrtausender langer Geschichte der Menschen in der Gefahr zu verkümmern. Sicher sei aber „wer teilt hat ziemlich oft mehr“, so die Kernaussage der Referentin. kb