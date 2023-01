Das Impfzentrum am Alpspitz-Wellenbad hat seine Pforten geschlossen und wird zurück gebaut

Im Impfzentrum Garmisch-Partenkirchen am Alpspitz-Wellenbad konnte am 27. Dezember 2020 der Startschuss für die Corona-Impfungen in den Altenheimen durch die mobilen Teams gegeben werden. Zum 31. Dezember 2022 haben die kommunalen Impfzentren in Bayern ihren Betrieb eingestellt.

Ein Stück Pandemiegeschichte

Von Ilka Trautmann schließen

Landkreis – Nach fast genau zwei Jahren wurde der Schlusspunkt gesetzt: Die kommunalen Impfzentren in Bayern haben ihren Betrieb eingestellt, auch in Garmisch-Partenkirchen. Nachdem die Zahl der Imfpwilligen immer weiter abgenommen hat, verabreichen die Vakzine seit Jahreswechsel nur noch die Haus- und Betriebsärzte.

Eine positive Schlussbilanz zur Arbeit der kommunalen Impfzentren im Freistaat hat Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek gezogen. Für Holetschek ist dabei klar: Die Impfzentren waren ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Insgesamt gab es in Bayern bislang 29 Millionen Corona-Impfungen – davon wurden rund 14,3 Millionen Impfungen in den Impfzentren und durch mobile Teams verabreicht.

Im Impfzentrum Garmisch-Partenkirchen wurden insgesamt mehr als 73.000 Impfungen durchgeführt. Die genaue Schlussbilanz ergibt für Erstimpfung: 29.415, Zweitimpfung: 29.074, Drittimpfung: 12.990, Viertimpfung: 1.728.



Der Rückblick auf die Tätigkeit der Impfzentren ist wechselvoll, auch die beiden Impfjahre waren voller Herausforderungen. Das Rote Kreuz im Landkreis Garmisch-Partenkirchen stellte im Auftrag des Landkreises das nicht-ärztliche Personal im Impfzentrum am Alpspitz-Wellenbad. Am zweiten Weihnachtsfeiertag 2020 erhielt Bayern die ersten 9.750 Impfdosen. Damals wurden die Impfzentren in Windeseile aus dem Boden gestampft – das Garmisch-Partenkirchner war ab 15. Dezember 2020 einsatzbereit. Auch mobile Teams mussten rasch gebildet werden, sie waren vor allem in den Alten- und Pflegeheimen im Einsatz. Eine Riesenaufgabe, die gemeinsam gemeistert wurde. Wechselvoll ging es weiter. Zunächst war der Impfstoff knapp. Durch die Priorisierung gelang es, zuerst diejenigen zu impfen, die im Falle einer Infektion am stärksten gefährdet waren. Dann war genug Impfstoff vorhanden, die Haus- und Betriebsärzte konnten mit ins Boot geholt werden und sorgten für einen Aufschwung.



250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren im Impfzentrum am Alpspitz-Wellenbad in Garmisch-Partenkirchen beschäftigt, die meisten von ihnen ehrenamtlich. Am 23. Dezember 2022 gab es zum letzten Mal die Möglichkeit einer Impfung. Die Container am Alpspitz-Wellenbad werden bis zum 31. Januar 2023 zurück gebaut. tra