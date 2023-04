Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen soll saniert werden

Von: Ilka Trautmann

Das Kongresshaus in Garmisch-Partenkirchen soll erhalten bleiben. Die Bürgerinitiative konnte ihr Anliegen denkbar knapp durchsetzen - jetzt muss ein schlüssiges Sanierungskonzept erarbeitet werden. © GaPa Tourismus GmbH

GAP - Das war ein ganz knappes Ergebnis am Sonntag, doch die Kongresshausfrage, die seit Jahren kontrovers und emotional in Garmisch-Partenkirchen diskutiert wird, ist entschieden. Der Gebäudekomplex am Richard-Strauss-Platz soll erhalten und schrittweise saniert werden.

Erst in der Stichfrage setzte sich die Bürgerinitiative „Rettet das Kongresshaus“ mit ihrem Anliegen durch, mit 52,1 Prozent zu 47,9 Prozent. Das offizielle Endergebnis wird am Mittwoch, 26. April 2023, feststehen. Nur etwas mehr als 41 Prozent der Wahlberechtigten hatten ihre Stimme abgegeben – und die Stimmauszählung am Sonntagabend war nichts für schwache Nerven. Lange Zeit lagen die Vorschläge beider Gruppierungen – Erhalt und Sanierung einerseits; Abriss und verkleinerter Neubau andererseits – pari, sodass die Stichfrage entscheiden musste. Und die konnte die Bürgerinitiative knapp für sich entscheiden. Das Kongresshaus soll nach dem Bürgerwillen erhalten bleiben und saniert werden. tra