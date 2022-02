Das Kreisbildungswerk Garmisch-Partenkirchen startet mit vielen Angeboten ins neue Bildungssemester

Von: Ilka Trautmann

Das aktuelle Programmheft liegt in vielen Banken und Geschäften aus. © Kreisbildungswerk

GAP/ Landkreis – Mit einem vielfältigen Programm, dass sich generationenübergreifend den unterschiedlichsten Themen widmet, hat das katholische Kreisbildungswerk sein neues Bildungssemester gestartet. Das schon zur Tradition gehörende Pressegespräch wurde online geführt. Auch wenn 1. Vorsitzende Christine Sontheim dies bedauerte – funktioniert hat es bestens.

Die Geschäftsstelle des Kreisbildungswerks hat gemeinsam mit den ehrenamtlichen Bildungsbeauftragten in allen (Pfarr-)Gemeinden des Landkreises wieder zahlreiche Angebote zusammengetragen, die als Vorträge, Seminare, in Eltern-Kind-Programmen, Kursen, Workshops oder bei beliebten Pilger- und Spirituellen Bergtagen eine spannende Auseinandersetzung mit aktuellen Themen ermöglichen. Dialog und Begegnung eben – so wie es das Motto des Kreisbildungswerkes seit Jahrzehnten schon ist.

Neben ganz klassischen Angeboten – zum Beispiel im gut nachgefragten Gesundheitsbereich mit zahlreichen Yoga-und Entspannungskursen – gibt es auch Neues im Programmheft zu entdecken.



Gesellschaft und Leben

Wandel und Veränderung gehören zum Leben, und wie so vieles im Leben hat auch das zwei Seiten. Unwägbarkeiten und Unsicherheiten, die mit Wandel oft verbunden sind, können Ängste verursachen. Wenn Gewissheiten und scheinbar stabile Verhältnisse plötzlich erschüttert werden, wird uns bewusst, dass es ein völlig sicheres Leben nicht gibt. Die nun schon zwei Jahre währende Pandemie führt das vor Augen. Was kann uns Orientierung und Halt geben? Mit diesem Thema beschäftigt sich Rita Homfeldt, seit über 30 Jahren Hörfunkjournalistin beim Bayerischen Rundfunk, am 30. März, in Garmisch-Partenkirchen in ihrem Vortrag „Leben auf dünnem Eis – mit Unsicherheiten leben (lernen)“.



Das Angebot „Offenes Singen“, das Gabriele Wanger alle drei Wochen immer donnerstags von 19.30 bis 21 Uhr mit großem Engagement leitet, begeistert auch Nicht- und Wenig-Sängerinnen und Sänger. Einfach mitmachen und sich von guter Laune anstecken lassen – das funktioniert sogar als Online-Veranstaltung.



Sinn und Orientierung



Die interessanten „Ettaler Klostergespräche“ finden ihre Fortsetzung. Einen ganzen Nachmittag lang geht Abt Barnabas Bögle am 12. März der „Benediktsregel“ nach, ein Christusbuch nicht nur für Mönche.

Unter dem Titel „Pflege das Leben, wo du es antriffst“ spürt Dr. Thérèse Elisabeth Winter am 16. März in Murnau den Lehren von Hildegard von Bingen nach und beschäftigt sich mit den Lebensstationen der Kirchenlehrerin, Glaubensschwester und Prophetin.

Von „Gipfelkreuzen, Berggottesdiensten und dem Projekt Bergpfarrer“ berichtet Peter Rinderer, Salesianer und Priester am 22. April, ebenfalls in Murnau.



Schöpfungsverantwortung



Der Klimawandel, eine immense Herausforderung unserer Zeit, muss nicht lähmende Resignation bedeuten, sondern kann anspornen, den Aufbruch in eine nachhaltige Zukunft zu gestalten. Prof. Dr. Harald Kunstmann referiert am 24. März in Uffing zu diesem umfassenden Thema.



Mit der Vielfalt des Lebens in Berührung zu kommen, ermöglichen mehrere Veranstaltungen im aktuellen Programm: Praktische Tipps für „Mehr Natur im Garten“ (28.03. Uffing) und wie „Die Vielfalt unserer Nutzpflanzen erhalten“ (06.04. Murnau) werden kann, geben dafür beste Beispiele.

Exkursionen locken auf neue Pfade: Am 19. Mai geht es in aller Früh ins Murnauer Moos zu einer Anfänger-Vogelstimmen-Exkursion und am 5. Juli kann man bei einer Hofführung auf dem Gut Grasleien bei Huglfing Schöpfungsverantwortung in der Landwirtschaft ganz konkret kennenlernen, denn seit 30 Jahren bewirtschaftet Familie Schmid den Grünland-betrieb mit 120 Hektar zusammenhängender Fläche nach den biologischen Richtlinien.



Generation plus



Auch die technische Digitalisierung ist das Ergebnis steter Veränderung. Sie kann Vorteile und Erleichterungen mit sich bringen. Damit ältere Menschen einen einfacheren Zugang zur digitalen Welt bekommen, werden im Jahr 2022 wieder „Digitalbegleiter:innen“ beim Kreisbildungswerk ausgebildet (die Kurstermine werden auf der Homepage www.kreisbildungswerk-gap.de bekanntgegeben). Ab März wird zusätzlich als Online-Hilfe ein „Digital-Café“ installiert: Hier gibt es für interessierte Seniorinnen und Senioren via Zoom-Konferenz ganz praktische Tipps zum Beispiel beim Chatten mit den Enkeln oder zur Anwendung des Smartphones; die Digitalbegleiter stehen auch hier mit Hilfe im Vorfeld bereit.

Eltern-Kind-Programme



Die Eltern-Kind-Programme sind im Landkreis fest etabliert, auch wenn in letzter Zeit pandemiebedingt einiges ausfallen musste oder auf Online-Formate übertragen wurde. Die Kursleiterinnen sind engagiert bei der Sache und setzen die Treffen fort. Darüber hinaus gibt es interessante Vorträge und Diskussionen zur Eltern- und Familienbildung. „Ist mein Kind schulreif“, wird am 21. Februar in Garmisch-Partenkirchen diskutiert.

„Plastikfrei(er) leben“ heißt ein Workshop am 26. März in Burgrain, der sich an Familien mit Kindern ab 6 Jahren richtet. Gemeinsam soll spielerisch erkundet werden, wie man Plastik im Alltag größtenteils vermeiden kann.

Eine „Hasenwerkstatt“ für Kinder von 3 bis 6 Jahren am 30. März in Garmisch-Partenkirchen schließlich lädt dazu ein, die Vorfreude auf Ostern kreativ umzusetzen.



Pilgern und Bergspiritualität



Aufbrechen, suchen und neue Wege entdecken . . . das ist das Motto im Bereich Pilgern und Bergspiritualität. Die Angebote, die jeweils einem bestimmten Thema gewidmet sind, reichen von Tagesausflügen bis hin zu mehrtägigen Pilgerreisen. Der Weg ist das Ziel: Gemeinsam mit einer Gruppe Gleichgesinnter macht man sich auf den Weg, um die Bergwanderung als ein Bild der eigenen Lebensreise zu entdecken.



Von Mai bis in den September hinein gibt es eine vielfältige Auswahl – eine extra Broschüre fasst die Angebote mit allen Details zusammen.



Veranstaltungsübersicht



Das Programm ist im gesamten Landkreis in den (Pfarr-)Gemeinden und Kirchen, in Bäckereien, Banken, Buchhandlungen, Büchereien und anderen Geschäften zu finden. Auf Wunsch wird es auch zugeschickt. Alle Angebote und Veranstaltungen sind tagesaktuell auch auf der Internetseite www.kreisbildungswerk-gap.de komfortabel zu finden – mit vielen Suchfunktionen, Kalender, übersichtlichen Programmblöcken und der Möglichkeit zur Online-Anmeldung. tra

Bildungsbeauftragte Die ehrenamtlichen Bildungsbeauftragten in den Pfarrgemeinden des Landkreises sind die Seele des Kreisbildungswerks, denn ohne sie – das betonen 1. Vorsitzende Christine Sontheim genauso wie 2. Vorsitzender Wolfgang Küpper – könnte das reiche Programm nicht gestaltet und mit Leben erfüllt werden. Sie sind Ideengeber und Macher, sie schaffen Orte der Begegnung und setzen Impulse für Dialog und Austausch. Das katholische Kreisbildungswerk sucht weiterhin engagierte Mitstreiterinnen und Mitstreiter – vielleicht möchten Sie sich als zukünftige Bildungsbeauftragte in Ihre Gemeinde einbringen? Die Pfarrgemeinderatswahlen am 20. März 2022 geben Gelegenheit dazu. Unterstützung gibt es vom Team der Geschäftsstelle mit Geschäftsführer Benjamin Schwarz und der Pädagogischen Referentin und stellvertretenden Geschäftsführerin Manuela Loder. tra