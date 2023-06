50 Jahre Momo: Garmisch-Partenkirchen bietet einzigartige Theatererlebnisse

„Momo“ auf der Bühne. © Stephan Haase

Im Rahmen des Kulturjahres „50 Jahre Momo“ finden diese Woche zwei aufregende Events in Garmisch-Partenkirchen statt. Am Freitag, den 23. Juni 2023, wird das Theaterstück „Momo“ im Kongresshaus präsentiert. Zudem werden ab Samstag, den 24. Juni 2023, Schauspielspaziergänge im Michael-Ende-Park angeboten, bei denen Szenen aus „Momo“ live dargestellt und Informationen über Michael Ende vermittelt werden. Ein absolutes Muss für Fans!

Ein außergewöhnliches Theatererlebnis erwartet die Besucher des Gastspiels des Studiotheaters aus Stuttgart in Garmisch-Partenkirchen beim Bühnenstück „Momo“. Unter der Regie von Christof Küster erzählen fünf talentierte Schauspielerinnen und Schauspieler die faszinierende Geschichte des kleinen Mädchens Momo und seiner einzigartigen Gabe, zuhören zu können. Das Stück, geeignet für Theaterfans ab 7 Jahren, lädt dazu ein, über die Bedeutung von Zeit und zwischenmenschlicher Verbindung in unserer hektischen Welt nachzudenken.

„Momo“ – Gastspiel Studio Theater Stuttgart Wann: 23. Juni 2023, 17 Uhr

Wo: Bühne U1, Kongresshaus

Tickets: Erwachsene: 16 €/Kinder: 8 €

Tickets über GAP-Ticket

Als Teil des Veranstaltungsjahres „50 Jahre Momo - Mit Freunden feiern in Garmisch-Partenkirchen“ wird auch ein Schauspielspaziergang im Michael-Ende-Kurpark angeboten. Die Gästeführerinnen Daniela Panholzer-Roßmeißl und Claudia Gans begleiten die Teilnehmer zu verschiedenen Orten in Garmisch-Partenkirchen. Dabei werden nicht nur interessante Informationen über Michael Ende und das Jubiläumswerk vermittelt, sondern auch Szenen aus „Momo“ live dargestellt. Schnell verwandelt sich der eine oder andere Platz in eine Bühne für Anton Weinberger und Marie-Teres Pfefferle-Wörndle, die in verschiedene Rollen schlüpfen und Figuren aus Momo zum Leben erwecken.





Auf den Spuren von Momo - Schauspielspaziergang rund um den Kurpark Treffpunkt: Richard-Strauss-Platz

Dauer: ca. 2 Stunden

Eintritt: 12 Euro

Anmeldung unter: kultur@gapa.de Termine:

Samstag, 24. Juni 2023, 10 Uhr

Mittwoch, 5. Juli 2023, 18.30 Uhr

Mittwoch, 19. Juli 2023, 18.30 Uhr

Mittwoch, 9. August 2023, 18.30 Uhr

Mittwoch, 30. August 2023, 18.30 Uhr