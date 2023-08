Michael-Ende-Fest: Magie, Schauspiel und Artistik vom 11. bis 13. August im Kurpark Garmisch

Teilen

Bunt, fantasievoll, kreativ: Nach 2022 gibt es auch in diesem Sommer ein zauberhaftes Michael-Ende-Fest. © www.gaston-florin.de

Die Marktgemeinde stellt in Kooperation mit der Phantastischen Gesellschaft e.V. anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Erscheinung von „Momo“ das Leben und Werk von Michael Ende in diesem Jahr in ihren kulturellen Mittelpunkt. Vom 11. bis 13. August sind im Garmischer Kurpark zauberhafte Tage mit Magie, Schauspiel, Artistik und Musik unter der Leitung des Weltmeisters der Zauberkunst, Gaston Florin, am Amphitheater des Kurparks sowie auf der Bühne U1 zu erleben. Die Veranstaltungen tagsüber im Michael-Ende-Kurpark sind frei – für die Abendveranstaltungen im U1 wird Eintritt erhoben (Erwachsene: 22 Euro, Kinder: 11 Euro).

Folgendes Programm ist geplant:

• 11. August, 20 Uhr: „Gigis verrückte Geschichten“: Impro-Theater, Zauberkunst und Musik auf der Bühne U1.

• 12. August: „Momos buntes Fest“: Ab 16 Uhr gibt es im gesamten Michael-Ende-Kurpark Kunst zu entdecken. Um 20 Uhr versammelt sich die Festgesellschaft im Amphitheater, um in traumhafter Atmosphäre musikalische, magische und schauspielerische Gäste zu erleben!

• 13. August, 11 bis 15 Uhr: „Zeit mit Meister Hora“: Verteilt im Michael-Ende-Kurpark lesen Momos Freunde aus Werken von Michael Ende.

Tickets können bei GAP Ticket erworben werden. tra