Vorfreude auf besonderes Musikfest in Mittenwald, Krün und Wallgau

In der Alpenwelt Karwendel freut man sich auf ein besonderes Musikfest, das Volksmusik und Klassik verbindet. © Hannes Magerstaedt

Oberes Isartal - Musik verbindet die Menschen, ebenso wie es Straßen tun. So ist es kein Wunder, dass das „SAITENSTRASSEN“-Musikfest vom 16. bis 18. Juni Musiker und Gäste zusammenbringt, um die Musik, die Region und das Miteinander zu zelebrieren.

Über 400 Musikanten aus dem Alpenraum und aus europäischen Partnerländern spielen von Freitag 16.. Juni, bis Sonntag 18. Juni 2023, in den drei Orten Mittenwald, Krün und Wallgau. Die Mischung aus Volksmusik und Klassik macht das Musikfest dabei zu etwas ganz Besonderem. Die Festzentren in Mittenwald, Krün und Wallgau bilden das musikalische Herz der SAITENSTRASSEN und locken mit hochkarätigen Abendkonzerten. Die Gäste sind:

Die Inntaler, die Hallgrafen Musikanten, die Alpenlandler Musikanten, die Tegernseer Tanzlmusi, die Goiserer Klarinettenmusi, die Wüdara, der Ebbser Kaiserklang, die Windstreich Musikanten, das Radauer Ensemble sowie die Tiroler Wirtshausmusikanten.

Die feierliche Eröffnung erfolgt bereits am Donnerstagabend, 15. Juni 2023, im Festzelt Mittenwald in der Puit, um 19 Uhr. Neben dem Gebirgsmusikkorps Garmisch-Partenkirchen treten Gruppen aus den Orten des Isartals und die Flamenco-Truppe aus Jerez, Andalusien auf. Der Eintritt in das Festzelt ist frei. Die Festkonzerte folgen dann vom 16. Juni bis 18. Juni in den Festzentren in Mittenwald, Krün und Wallgau. Untertags spielen über 80 Volksmusikgruppen aus Süddeutschland, Österreich, der Schweiz und Italien kostenlos an zahlreichen Spielorten im Oberen Isartal auf. Die Tickets für die Abendkonzerte in den Festzentren kosten jeweils 19,- €. Erhältlich in den Tourist-Informationen in Mittenwald, Krün und Wallgau oder unter saitenstrassen.de und an den Abendkassen. Alle weiteren Infos unter www.saitenstrassen.de. kb