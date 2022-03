Das neue Angebot in Murnau wurde zunächst 14-tägig gestartet

Von: Ilka Trautmann

Teilen

(v.l.) Monika Gampe, Uschi Lampl, Birgit Stögbauer, Lisa Schwindsackl. © MGH Murnau

Murnau – In Murnau ist ein neues Angebot für Seniorinnen und Senioren an den Start gegangen, welches eine sinnvolle Ergänzung zur bekannten ambulanten pflegerischen Versorgung darstellt. In einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Caritas-Zentrum Garmisch-Partenkirchen und der Ökumenischen Sozialstation Oberland gGmbH ist die Idee für eine Tagesbetreuung vor Ort entstanden. Diese wurde im Team geplant und inzwischen umgesetzt.

Uschi Lampl und Lisa Schwindsackl von der Caritas, sowie Monika Gampe und Birgit Stögbauer aus der Ökumenischen Sozialstation Oberland, arbeiteten in den vergangenen Monaten kontinuierlich und zielstrebig daran, eine Tagesbetreuung im Mehrgenerationenhaus in Murnau in Betrieb nehmen zu können.

Die Tagesbetreuung agiert dabei klar abgegrenzt vom Thema Pflege und stellt ein Angebot für Menschen mit einem niedrigen Versorgungsbedarf, insbesondere in den Pflegegraden 1 bis 3, dar. Das Konzept, der Tagesablauf, die räumliche und personelle Ausstattung erinnern daher bewusst nicht an eine Pflegeeinrichtung. Der Fokus der Tagesbetreuung liegt dem entsprechend auf der Betreuung der Besucher und auf dem sozialen Austausch der Gäste untereinander. Verschiedene Aktivitäten werden während den Öffnungszeiten angeboten.



Ziel ist es, den Gästen ein Gefühl von „Urlaub“ zu vermitteln und damit eine Auszeit vom Alltag zu schaffen. Entsprechend der Konzeption stehen die Aktivierung der Besucher und die Begegnung untereinander im Vordergrund, wodurch auch Menschen mit einer Demenz­erkrankung dieses Angebot gut nutzen können. Pflegende Angehörige erhalten durch die Tagesbetreuung die Möglichkeit, sich Entlastung und zeitliche Freiräume zu schaffen, ohne dabei die gute Versorgung zu Hause bzw. in der näheren Umgebung aufgeben zu müssen.

Ältere Ehepaar, die einen steigenden Hilfe- und Pflegebedarf haben, erhalten mit der Tagesbetreuung die Möglichkeit, den Alltag solange wie möglich gemeinsam und selbstbestimmend zu bestreiten.

Und Alleinlebenden bietet die Tagesbetreuung die Möglichkeit, ihre Tagesstruktur aufrecht zu erhalten und in der Gruppe neue soziale Kontakte zu knüpfen. Die Besucher der Tagesbetreuung führen mit geschultem Personal die Aktivitäten an den Betreuungstagen durch und können selbst entscheiden, in wie weit sie sich an den Angeboten beteiligen wollen.

Zu Beginn ist geplant, die Tagesbetreuung im Mehrgenerationenhaus in Murnau zunächst 14-tägig zu öffnen. Bei steigender Nachfrage –und darauf hoffen die Initiatorinnen – soll die Tagesbetreuung wöchentlich angeboten werden, wie Monika Gampe erklärt. Für etwa vier Stunden können die Besucher und Angehörigen dann abtauchen in „Ihre“ Auszeit vom Alltag.



Infos zum Besuch der Tagesbetreuung oder zur Mitarbeit erhalten Sie bei der Ökumenischen Sozialstation Oberland gGmbH, Tel. 08803 / 63 33 100 oder im Murnauer Mehrgenerationenhaus am Dr. August-Einsele-Ring 18, Tel. 08841/621813. tra