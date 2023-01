Das Weltcup-Wochenende in Garmisch-Partenkirchen kann wegen Schneemangels nicht stattfinden

Am Zielraum der weltberühmten Kandahar sollten am Wochenende 28. / 29. Januar wieder sportliche Weltcup-Leistungen bejubelt werden. Doch es liegt einfach zu wenig Schnee, der Skiweltverband FIS hat die beiden geplanten Rennen frühzeitig abgesagt.

Keine Rennen auf der Kandahar

GAP – Es war ein tolles Spektakel vor zehn Tagen: Erstmals in der Geschichte des Ski-Weltcups fand ein Nacht­slalom in Garmisch-Partenkirchen statt. 7000 Fans waren ins Olympia-Skistadion gepilgert, um einen spannenden Wettkampf zu sehen, bei dem Linus Strasser als Zweiter nach dem ersten Durchgang und nach toller Zwischenzeit im zweiten Lauf ausschied. Der Norweger Henrik Kristoffersen holte sich den Sieg. Mit großem Aufwand hatten es die Verantwortlichen des SC Garmisch geschafft, das Rennen trotz wenig Schnee und der milden Temperaturen durchzuführen.

Das nächste Highlight wäre am letzten Januarwochenende auf der Kandahar angestanden. Doch nun steht fest: Die geplanten zwei Weltcuprennen finden nicht statt. Die FIS hat die Kandahar-Rennen aufgrund der schlechten Wettervorhersage abgesagt – ausgerechnet zum Jubiläum, es wären die 70. Kandahar-Rennen gewesen. „Die aktuelle Schneelage auf der Rennstrecke, sowie die vorausgesagten Witterungsbedingungen lassen eine dem Weltcup würdige Termin- und Sicherheitsgerechte Präparation der Kandahar nicht zu“, schreibt das OK des Weltcups. „Garmisch-Partenkirchen steht als Austragungsort für qualitativ hochwertige Weltcup Rennen. Dieser Anspruch lässt sich unter den gegebenen Umständen nicht darstellen und verwirklichen.“ Die obligatorische Schneekontrolle der FIS in der kommenden Woche hätten die Veranstalter aufgrund der Bedingungen nicht überstanden.



Die FIS will einen Ersatzort finden. Auf der Kandahar hätten am 28. und 29. Januar die letzte Abfahrt und der letzte Riesen­slalom vor der WM in Courchevel/Meribel (5. bis 19. Februar) stattfinden sollen. Vorher wären zwei Trainingstage auf der Abfahrtsstrecke nötig gewesen. Das OK-Garmisch hatte in den vergangenen Tagen und Wochen sehr viel Engagement und Arbeitszeit in die Planung dieser Jubiläums-Rennen investiert. „Umso schmerzlicher ist diese Entscheidung sowohl in sportlicher, als auch wirtschaftlicher Hinsicht für uns“, betonen die Verantwortlichen um Martina Betz, die erste Vorsitzende des SC Garmisch. „Wir müssen nun leider ein weiteres Jahr warten, sind aber voller Hoffnung, uns im Januar 2024 erneut beweisen zu können!“ tf