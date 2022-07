Das wiederbelebte „Wankstüberl“ und das neue „Camp am Wank“ sind weitere Mosaiksteine

Von: Ilka Trautmann

(v.l.): BZB-Chef Matthias Stauch; Küchendirektor Günter Bürger; Marion Seidl, die Leiterin des Wankstüberls und Johannes Tiebel, Gastronomischer Leiter BZB. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP – Zur offiziellen Eröffnung des neuen Wankstüberls in der Talstation der Wankbahn und des Wohnmobilstellplatzes „Camp am Wank“ hatte die Bayerische Zugspitzbahn Berg­bahn AG Mitte Juli eingeladen. Ein symbolträchtiges Datum, denn 94 Jahre Seilbahn werden heuer gefeiert. Und auch die „neue“ Wankbahn, 1982 errichtet, fährt seit nunmehr 40 Jahren zuverlässig gen Berg. Da passt es gut, dass das Wankstüberl als Treffpunkt für Wanderer, Camper und Wankbahnangestellte wiederbelebt werden konnte.

Viele Jahre war es ungenutzt, standen die Räumlichkeiten leer. Nun lädt das Wankstüberl, direkt im Gebäude der Wankbahn Talstation, von 14 bis ca. 21 Uhr zu typisch bayerischer Hausmannskost ein, von der Tafelsülze bis zum Strammen Max. Die Gerichte sind hausgemacht, die verarbeiteten Produkte vorwiegend regional. Das Wankstüberl ist eine ideale Anlaufstelle für Wanderer, Wankbahngäste und für Stellplatznutzer des „Camp am Wank“. Einen fünfstelligen Betrag hat die BZB in die Sanitäranlagen und Stüberl­einrichtungen investiert; Lockdownzeiten wurden zur Umsetzung genutzt. Matthias Stauch, der Vorstand der Bayerischen Zugspitzbahn Berg­bahn AG, kommt ins Schwärmen: „Durch die wunderbare Lage der Talstation lässt sich hier abends ein Feierabendbier mit Aussicht genießen.“

Was den BZB-Chef mindestens ebenso freut, ist der neugestaltete Wohnmobilstellplatz „Camp am Wank“ in unmittelbarer Nachbarschaft. Möglich wurde die Neugestaltung, weil das Parkplatzareal ans BZB-Unternehmen ging.

Kräftig investiert wurde auch hier: Die In­frastruktur wurde modernisiert und Duschanlagen realisiert. Das Areal ist kein Campingplatz, sondern als Wohnmobilstellplatz ausgewiesen und die durchschnittliche Verweildauer deshalb auch entsprechend kurz mit zwei bis drei Tagen.

Mit 30.000 Übernachtungen im Jahr – Tendenz steigend – ist das „Camp am Wank“ beliebt. Die Bushaltestelle unmittelbar am Eingangsbereich bringt die Camper schnell und unkompliziert in den Ort. Die Kurkarte mit all ihren Inklusivleistungen ist für die Campingfreunde entsprechend attraktiv.

Die Wankbahn ist im Jahr durchschnittlich an 220 Tagen geöffnet, der Partenkirchner Hausberg mit seiner einmaligen Aussicht auf das Wettersteinmassiv im Sommer wie im Winter beliebt – nicht nur bei den Einheimischen. Gerade an der Wankbahn könne man den Wandel einer Bergbahn gut nachvollziehen, findet BZB-Chef Matthias Stauch. „Zu den Anfängen war die Seilbahn ein reines Transportmittel samt Fahrkartenverkauf. Jetzt sind wir ein modernes, breitaufgestelltes Dienstleistungsunternehmen.“ Stolz blickt er zu den Gondeln: „Als Bub habe ich hier schon meine ersten Ferienjobs gehabt.“



PR-Managerin Verena Tanzer macht auf eine weitere Neuerung aufmerksam: An der Bergstation des Wank wurde eine Ausstellung installiert, die die Entwicklung der Bergbahn anschaulich darstellt. Der Skibetrieb dort oben, den viele vermissen und der 2002 endgültig eingestellt wurde, gehört unmittelbar zur Geschichte der Wankbahn. Doch der Skibetrieb auf dem Wank war nie wirklich rentabel und die Arbeitskräfte werden für die Wintersaison im Gebiet Garmisch Classic benötigt. Ein bejubeltes Kapitel, das ebenfalls der Vergangenheit angehört, waren die Bergfestivals von 2014 bis 2019. Logistisch, sicherheitstechnisch und personell war der Aufwand zu groß und nicht mehr darstellbar. „Jetzt machen wir es kleiner mit der Wank-unplugged-Reihe“, sagt Verena Tanzer. tra