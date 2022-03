DAV-Juniorengruppe reaktiviert - Sektion Mittenwald freut sich über Verstärkung

Von: Wolfgang Kunz

DAV-Sektionschef Max Schmidt freut sich über die zwei neuen Gruppenleiterinnen (v.l.) Jolanda Schäfer und Janika Böhm. © Wolfgang Kunz

Mittenwald – Bei der zum Deutschen Alpenverein (DAV) gehörenden Sektion Mittenwald gibt es wieder einen Juniorengruppe. „Bei mir haben sich zwei junge Damen aus der Staatlichen Berufsfachschule für Instrumentenbau gemeldet und gefragt, ob es bei uns so etwas gibt“, freut sich Sektionschef Max Schmidt, „sie haben sich angeboten, die seit 2019 stillgelegte Gruppe der 18 bis 25-Jährigen zu aktivieren. Als Grundstock bringen sie auch gleich noch fünf Bergsportinteressierte mit“.

Die Beiden haben ihre Ausbildung zum Jugendleiter allgemein mit Erfolg abgeschlossen. Jolanda Schäfer ist 19 Jahre alt, kommt aus Stuttgart und ist Mitglied der dortigen DAV-Sektion. „Zum Klettern bin ich durch meine Eltern gekommen“, so Schäfer, „sie haben mich einmal pro Woche mit in die Kletterhalle genommen“. Nach ihrem Jugendleiter-Lehrgang hat sie sich um die neun- bis zwölfjährigen Kinder gekümmert. „Das ging von der Ausbildung bis hin zur Freizeitbetreuung“. Seit September 2021 wohnt die Geigenbauschülerin in Mittenwald. „Mittlerweile bin ich auch Sektionsmitglied geworden und möchte mich noch die zweieinhalb Jahre bis zum Ende meiner Lehrzeit hier einbringen“. Erst 17 Jahre alt ist ihre Kollegin Janika Böhm aus Petershausen bei Dachau. „Ich bin Mitglied in der DAV Pfaffenhofen und schon seit September 2020 an der Geigenbauschule“. Ihre dreijährige Lehrzeit endet im September 2023. „Wie meine Freundin Jolanda spiele ich auch Gitarre. Wir wandern und klettern beide gerne und das bis zum 7. Grad“.

Die neuen Gruppenleiterinnen haben auch konkrete Pläne für ihr Engagement bei der DAV-Sektion Mittenwald vorgelegt. „Wer Interesse am Bergsteigen, Klettern und Wandern hat“, lässt Schäfer wissen, „kann sich bei uns immer am Donnerstag zwischen 19 und 21 Uhr im Kletterraum im Bürgerhaus melden und beim Bouldern mitmachen“.



Daneben sind laut Sektionschef Schmidt („Ich bin echt froh, dass sich diese zwei engagierten und ehrenamtlich tätigen jungen Damen bei mir gemeldet haben“) auch gemeinsame Besuche im Klettergarten Scharnitz, in der Kletterhalle Innsbruck und bei entsprechender Beteiligung auch ein Kletterausflug an den Gardasee eingeplant. „An zwei Freitagen im Monat können wir unseren Mitgliedern auch die Kletterhalle in der Karwendel-Kaserne zwischen 17 und 21 Uhr zum Training anbieten“, ergänzt Sektionschef Schmidt, der seit 27 Jahren tätig ist.

Weitere Infos gibt es bei ihm unter Telefon 0 88 23/10 15 oder per Mail unter dav-mittenwald@t-online.de kun