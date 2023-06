Holocaust-Erinnerungsprojekt der Deutschen Bahn startet in Garmisch-Partenkirchen vom 20. bis 29. Juni

Die Deutsche Bahn zeigt das Erinnerungsprojekt „Gegen das Vergessen“ von Fotografen und Filmemacher Luigi Toscano. Gezeigt werden Porträts von Überlebenden der NS-Verfolgung. Auf dem Bild ist Lisl Bogart zu sehen. © Deutsche Bahn/Luigi Toscano

Die Deutsche Bahn setzt ihr Engagement gegen Antisemitismus und Rassismus fort, indem sie das Holocaust-Erinnerungsprojekt „Gegen das Vergessen“ des Fotografen und Filmemachers Luigi Toscano an sechs weiteren Bahnhöfen präsentiert. Der Auftakt findet am Bahnhof Garmisch-Partenkirchen vom 20. bis 29. Juni statt. Anschließend wird die Ausstellung in Freiburg, Wiesbaden, Osnabrück, Erfurt und Berlin Südkreuz zu sehen sein. Bereits im Jahr 2021 wurde die Ausstellung an verschiedenen Bahnhöfen, darunter München, Köln und Dresden, gezeigt.

Die Ausstellung umfasst Porträts von Überlebenden der NS-Verfolgung. Mit den 1,50 x 2 Meter großen Fotos möchte sie die Geschichte der Verfolgung und des Leids der Holocaust-Opfer in Erinnerung rufen und ein Zeichen für Toleranz, Demokratie und Offenheit setzen. Die Deutsche Bahn unterstützt das Projekt von Luigi Toscano, um für eine friedliche, demokratische und tolerante Gesellschaft ohne Hass und Ausgrenzung einzutreten. Bahnhöfe dienen als Orte der Begegnung und sind für alle Menschen zugänglich, weshalb sie einen geeigneten Rahmen für die Ausstellung bieten, die zum Dialog, zum kurzen Innehalten und zur Auseinandersetzung mit der Zeit des Nationalsozialismus anregen soll.

Der deutsch-italienische Fotograf und Filmemacher Luigi Toscano, der im März 2021 von der UNESCO zum „Artist for Peace“ ernannt wurde, hat bisher über 400 Holocaust-Überlebende für sein Erinnerungsprojekt getroffen und porträtiert. Die Ausstellung wurde bereits von rund einer Million Menschen weltweit besucht, darunter in Pittsburgh, Kiew, New York, Washington und San Francisco. Zum Projekt „Gegen das Vergessen“ gehören auch ein für den Deutschen Menschenrechts-Filmpreis nominierter Dokumentarfilm und ein Bildband.

Die Ausstellung wird an folgenden Bahnhöfen gezeigt:

Garmisch-Partenkirchen: 20. bis 29. Juni 2023

Freiburg: 2. bis 11. Juli 2023

Wiesbaden: 14. bis 23. Juli 2023

Osnabrück: 26. Juli bis 3. August 2023

Erfurt: 6. bis 15. August 2023

Berlin Südkreuz: 18. bis 27. August 2023

kb