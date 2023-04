Murnau - Oberammergau im Stundentakt

DB setzt Investitionsprogramm fürs Werdenfels und Oberland fort

Die Erneuerung der Bahnstrecken geht weiter. Es wird Einschränkungen für die Fahrgäste u.a. auf der Mittenwald- und Außerfernbahn sowie zwischen Tutzing und Garmisch geben. © PantherMedia / Ysign

Landkreis – Die Erneuerung der Bahnstrecken in den Regionen Werdenfels und Oberland geht auch 2023 weiter. Die Deutsche Bahn (DB) packt im Laufe des Jahres an zahlreichen Stellen im Netz an und setzt ihr umfangreiches Investitionsprogramm im Volumen von inzwischen über 100 Millionen Euro für die Sanierung der Strecken fort. Seit Sommer 2022 hatte die DB im Werdenfels und im Oberland an zahlreichen Stellen bestehende Langsamfahrstellen beseitigt sowie Gleiserneuerungsarbeiten durchgeführt.

Die Modernisierung der Strecken geht 2023 weiter. Dabei setzt die DB auf eine grundlegende Erneuerung von Schienen, Schwellen und dem Gleisunterbau. Vom Investitionsprogramm sollen die Strecken Tutzing – Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald, Weilheim – Geltendorf, Weilheim – Schongau, Tutzing – Kochel und Murnau – Oberammergau sowie Holzkirchen – Rosenheim, Holzkirchen – Lenggries und Holzkirchen – Schliersee – Bayrischzell profitieren.

DB erneuert rund 45 Kilometer Gleis

Im Arbeitsprogramm für 2023 steht die Erneuerung von insgesamt rund 45 Kilometer Gleis auf den Strecken Tutzing – Weilheim (30. Juni bis 13. Juli), Weilheim – Murnau (31. Juli bis 17. August), Murnau – Garmisch-Partenkirchen (28. August bis 6. September), Garmisch-Partenkirchen – Griesen (7. September bis 4. Oktober) und Garmisch-Partenkirchen – Mittenwald (5. Oktober bis 5. Dezember).



Daneben stehen schon länger geplante Instandhaltungsmaßnahmen im Netz an – darunter unter anderem Gleis- und Stellwerksarbeiten auf der Außerfernbahn zwischen Garmisch-Partenkirchen und Pfronten-Steinach (28. April bis 15. Mai und 31. August bis 16. September) oder Brückenarbeiten zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald (9. bis 15. September).



Die DB informiert die Fahrgäste jeweils rechtzeitig über die Fahrplanänderungen und das entsprechende Ersatzkonzept. Für die Kunden der Werdenfelsbahn wird DB Regio Bayern in Zusammenarbeit mit dem Regionalverkehr Oberbayern (RVO) jeweils ein umfangreiches Alternativangebot mit Bussen anbieten.



Murnau - Oberammergau im Stundentakt

Für die Fahrgäste zwischen Murnau und Oberammergau steht seit dem 20. März wieder das volle Fahrangebot zur Verfügung. So rollen die Züge hier wieder im Stundentakt. Zuletzt hatte ein Zweistundentakt bestanden – ergänzt um Busverbindungen. Auf den Strecken südlich von Garmisch nach Innsbruck und Reutte in Tirol gilt wegen Langsamfahrstellen sowie einer Softwareanpassung an den Zügen der Werdenfelsbahn bis auf Weiteres ein zeitlich angepasster Fahrplan in und aus Richtung Innsbruck, auch ist ein Umstieg in Garmisch-Partenkirchen erforderlich.

Abschnittsweise zweite Gleise in Vorplanung

Die Abschnitte Murnau - Uffing und Eschenlohe - Oberau sollen zweigleisig ausgebaut werden. Diese gute Nachricht kam aus dem bayerischen Verkehrsministerium. Vier Millionen Euro will der Freistaat in die Vorplanung der beiden Abschnitte stecken – und damit die Weichen für einen stündlichen Expresszug zwischen Garmisch-Partenkirchen und München stellen.



Die Deutsche Bahn wird mit den Planungen beauftragt, die Vertragsabschlüsse sind für diesen Sommer vorgesehen. Ziel des Ausbaus ist es, dass sich Züge in diesen Bereichen künftig auf freier Strecke begegnen können und nicht mehr auf verspätete Gegenzüge warten müssen. Der Ausbauabschnitt zwischen Uffing und Murnau ist 5,6 km lang. Mit dem bereits zweigleisigen Abschnitt Murnau - Hechendorf entsteht damit eine 9 km lange durchgehende zweigleisige Linie. Der zweite Ausbaubereich zwischen Eschenlohe und Oberau wird 6,5 km lang. kb