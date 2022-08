Schulwegumfrage des Elternbeirats der Bgm-Schütte Grund- und Mittelschule offenbart neuralgische Bereiche

Elternsprecher, Behördenvertreter und Zweite Bürgermeisterin Claudia Zolk (Bildmitte) wollen die Schulwege in Garmisch-Partenkirchen sicherer machen. © Markt Garmisch-Partenkirchen

GAP – Viel Mühe haben sich die Elternvertreterinnen und Elternvertreter der Bürgermeister Schütte Grund- und Mittelschule gemacht, um die Erfahrungen und Empfindungen der Eltern und Kinder ihren Schulweg betreffend, zu ermitteln. Dazu wurden Fragebögen für die 1. bis 6. Jahrgangsstufe sowohl an die Kinder als auch an die Eltern ausgeteilt.

Die Resonanz der Rückantworten ist gut: Mitgemacht haben über 250 Eltern und 265 Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren – und das Ergebnis ist wirklich beeindruckend: Dank dieser Erhebung treten deutlich die als neuralgisch empfundenen Bereiche im Ort hervor, wie zum Beispiel das vieldiskutierte Kögl­eck und die baustellenbedingte Fahrbahnveränderung der unteren Ludwigstraße, die Kreuzung am Sebastianskircherl oder die Kreuzung Fritz-Müller-Straße / Schornstraße.

An all diesen Stellen besteht laut Elternschaft und Kinder dringend Handlungsbedarf, um die Sicherheit der Schulkinder zu verbessern. Vor allem die Kinder füllten die Umfragebögen sehr engagiert mit Zeichnungen und Wortbeiträgen aus.



In einem Gespräch mit der 2. Bürgermeisterin Claudia Zolk, mit dem Abteilungsleiter des Ordnungsamtes, einem Vertreter der örtlichen Polizei und den Elternvertretern wurden diese Ergebnisse inzwischen begutachtet und diskutiert. Auf einem großen Ortsplan haben die Elternsprecher die Resultate der Umfrage visualisiert und die kritischen Stellen im Plan markiert.



Das Interesse seitens des Marktes Garmisch-Partenkirchen und der Polizei ist groß, denn die Sorgen und Bedenken der Eltern und auch die Anregungen der Kinder werden in den Behörden ernst genommen. Die Ergebnisse der Diskussion und erste Lösungsansätze werden nun geprüft und bei den verantwortlichen Stellen analysiert, um so schnell als möglich handeln zu können. Ordnungsamt und Elternvertreter appellieren gemeinsam mit der 2. Bürgermeisterin Zolk auch an die Vernunft der Eltern: „Bitte verhalten Sie sich auf dem Schulweg so, dass Sie jederzeit ein Vorbild für Ihr Kind sein können, üben Sie den sichersten Weg gemeinsam mit ihrem Kind sorgfältig ein.“



Für Ende September ist ein weiterer Gesprächstermin geplant, dann sollen schon erste Vorschläge zur Verbesserung der Gefahrensituationen präsentiert werden. kb