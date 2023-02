Den Winter austreiben: Maschkera locken den Frühling im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hervor

Von: Ilka Trautmann

Brauchtumsfasching: Mit lautem Getöse werden im Werdenfelser Land die Frühlingsgeister geweckt. © Wolfgang Ehn

Landkreis – Der Unsinnige Donnerstag markiert im Brauchtumsfasching des Werdenfelser Landes einen Höhepunkt. Dann sorgen Schellenrührer, Goasl­schnalzer, Pfannenziacher und weitere knorrige und unheimliche Gestalten dafür, dass die Frühlingsgeister mit lautem Getöse geweckt werden.

Besonders eindrucksvoll passiert das in Mittenwald. Und dieses Spektakel ist stets ein Publikumsmagnet. Denn Jahr für Jahr ist es ein ganz besonderer Moment, wenn am Unsinnigen Donnerstag (heuer der 16. Februar) die „Schellenrührer“ mit dem Mittagsschlag der Pfarrkirche St. Peter & Paul aus einem der Hauseingänge in Mittenwalds traditionsreichem Ortskern springen. Angeführt vom Vorläufer, der das Frühjahr symbolisiert, wecken die 12 „Schellenrührer“, jeder von Ihnen steht für einen Kalendermonat, mit schweren Kuhglocken die ersten Frühlingsgeister. Aber nicht nur die „Schellenrührer“, sondern auch „Goaslschnalzer“, „Pfannenziacher“ und viele andere Gestalten tragen dazu bei, dass der Frühling Einzug in unsere Region hält. Auch in Krün und Wallgau spielt sich zur gleichen Zeit ein ähnliches Fosnochtstreiben ab, hier aber etwas beschaulicher. In Grainau und Garmisch-Partenkirchen kann man am Unsinnigen Donnerstag ebenfalls Brauchtumsfasching erleben. In Murnau findet das Fosnochtstreiben der Schellenrührer am Sonntag, 19. Februar, ab 14 Uhr in der Fußgängerzone statt. tra