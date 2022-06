Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau endete am frühen Dienstagnachmittag – Normalität kehrt ein

Von: Ilka Trautmann

Geschafft: Der G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau ist beendet. 170 Millionen Euro an Kosten, 18.000 Polizisten, Hunderte Hubschrauberflüge in den Alpen, lange Fahrzeugkolonnen, um die Sicherheitskräfte hin- und herzukarren, auch das gehört zur Bilanz. Auf den Straßen rund um Garmisch-Partenkirchen und im Landkreis kann jetzt wieder Normalität einkehren – das haben wir uns nach den heißen Gipfeltagen alle verdient. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

Landkreis – So schnellebig ist die Zeit: Der G7-Gipfel 2022 ist geschafft. Tagelang war die Region um Garmisch-Partenkirchen einem Stresstest ausgesetzt: Grenzkontrollen, Verkehrsbehinderungen, abgesperrte Straßen, Kontrollstellen der Polizei an den Zufahrten in Richtung Garmisch-Partenkirchen, Richtung Isartal und Ammertal, das Elmauer Hochtal war bereits weit vor Tagungsbeginn abgeschottet und immer wieder Hubschrauber, die über dem Werdenfelser Land kreisten. Das Treffen der G7 auf Schloss Elmau wurde von einem großen Polizeiaufgebot abgesichert: 18.000 Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen waren zu Spitzenzeiten im Einsatz.

Das Konzept ist aufgegangen. Mit einem massiven Aufgebot hat die Bayerische Polizei den Gipfel auf Schloss Elmau und die Sicherheit im Landkreis gewährleistet. Als die Sicherheitsmaßnahmen hochgefahren wurden, kam es vor allem im großräumig abgeleiteten Transit- und überregionalen Verkehr zu Beeinträchtigungen, aber dann spielte sich das Prozedere mehr und mehr ein. Polizeipräsident Manfred Hauser lobte die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Behörden, Organisationen, Fach- und Hilfsdienste: Ein solch weltpolitisches Großereignis könne „nur mit großem Engagement und dem Zusammenwirken vieler Player gelingen“. Er dankte Bund und Ländern für die Unterstützung und Entsendung von zahlreichen Einsatzkräften nach Bayern.

Dank und Anerkennung gebührt vor allem der einheimischen Bevölkerung. Die Verkehrsbehinderungen, die Kontrollen, der Fluglärm gehören nun wieder der Vergangenheit an. So mancher war genervt und staunte kopfschüttelnd über den Aufwand und die Kosten, die vom Innenministerium mit 170 Millionen Euro beziffert werden. Doch letztlich sind alle froh, dass die Gipfelzeit friedlich verlaufen ist. Viele Behörden, Institutionen, aber auch Geschäfte hatten vorsorglich geschlossen. Die Schülerinnen und Schüler mussten drei Tage Distanzunterricht in Kauf nehmen, die Ortsbusse von Garmisch-Partenkirchen hatten temporär ihren Betrieb eingestellt.

So langsam normalisiert sich wieder alles, die Staats- und Regierungschefs sind abgereist, die Verlegung der Einsatzkräfte hat begonnen. Was bleiben wird? Eine Bilderbuch-Werbung für die Region – zur besten Nachrichtenzeit und das weltweit. tra