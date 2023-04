Das große Blöken der Bergschafe auf der Glentleiten

Von: Ilka Trautmann

Über 100 Schafe stellen sich am Sonntag, 23. April, im Freilichtmuseum in Großweil den Preisrichtern. © FLM Glentleiten / Christian Bäck

Großweil - Am 23. April ist Schaftag auf der Glentleiten. Auf dem Gelände des idyllisch gelegenen Freilichtmuseums werden Schwarze, Braune und Gescheckte Bergschafe sowie Alpine und Krainer Steinschafe prämiert, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm.

Weit über 100 Schafe von rund 25 Züchtern erwarten die ARGE Farbiges Bergschaf zusammen mit dem Freilichtmuseum Glentleiten am Sonntag, 23. April, auf dem Museumsgelände in Großweil. Denn es ist wieder Schaftag auf der Glentleiten. Es werden Schwarze, Braune und Gescheckte Bergschafe sowie Alpine und Krainer Steinschafe prämiert, dazu gibt es ein buntes Rahmenprogramm. So demonstriert die Spinngilde, wie Wolle zu Fäden verdrillt wird, eine Filzerin zeigt ihr Handwerk und die Besucher können eine Schafschur miterleben. Außerdem werden Schafprodukte zum Kauf angeboten. Die Museums­gastronomie richtet ihr Angebot ebenfalls danach aus – es gibt Schafbratwürste und Lammleberkäs. Zum Rahmenprogramm gehört auch eine wilde Kosmetikwerkstatt für Kinder: Aus Schafsmilch und bunten Frühlingsblüten können Mädchen und Buben ein pflegendes Milchbad herstellen. Die Prämierung der Bergschafe erfolgt in mehreren Kategorien: Lämmer, Jung- und Altschafe sowie Jung- und Altböcke. Die Preisrichter schauen dabei ganz genau auf Fell, Gebiss, Stand und Bemuskelung. Das Freilichtmuseum öffnet seine Pforten um 10 Uhr. kb