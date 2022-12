Der Kreisbote Garmisch-Partenkirchen ist umgezogen in die Alpspitzstraße 5a

Von: Ilka Trautmann

In der Alpspitzstraße 5a, im Herzen von Garmisch, sind das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt und der Kreisboten-Verlag nun unter einem Dach vereint. © Ilka Trautmann

GAP – Wenn nach über zwei Jahrzehnten ein Geschäftsumzug ansteht, dann ist das vor allem eine logistische Herausforderung. In diesem konkreten Fall nicht nur für das Team des Kreisboten-Verlags, das ab sofort im Erdgeschoss der Alp­spitzstraße 5a zuhause sein wird, und damit genau dort, wo das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt seit vielen Jahrzehnten residiert. Auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Garmisch-Partenkirchner Tagblatts bedeutete der Umzug des Kreisboten einen gewaltigen Schritt: Böden wurden erneuert, die Raumaufteilung neu organisiert, Schreibtische gerückt.

Das Ergebnis aller Anstrengungen kann sich sehen lassen, das Gebäude an der Alp­spitzstraße wurde zu einem zentralen Medienhaus umgestaltet. Das Garmisch-Partenkirchner Tagblatt und der Kreisboten-Verlag sind hier nun unter einem Dach vereint – bleiben aber eigenständig. Für die Kundinnen und Kunden und die Leserschaft der beiden im Landkreis Garmisch-Partenkirchen alteingesessenen Medienhäuser ändert sich nichts!

Telefondurchwahlen und Email-Adressen bleiben gleich. Nur wer künftig private Kleinanzeigen für das Tagblatt, Anzeigen für die Fundgrube, Traueranzeigen oder Reklamationen zum Tagblatt-Abo aufgibt – ob telefonisch, per Mail oder persönlich in der bekannten Geschäftsstelle – wird mit neuem Personal Bekanntschaft machen, denn diese Aufgaben übernimmt das erfahrene Kleinanzeigen-Team des Kreisboten.



Mit großem Eifer haben wir, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kreisboten-Verlags Garmisch-Partenkirchen, unseren Umzug in die Alp­spitzstraße vorbereitet. Ein bisschen Wehmut ist natürlich dabei. Der genaue Blick in unser Archiv hat gezeigt, dass der Kreisbote im Februar 1999 von der Klammstraße 2 in die Olympia­straße 22 gezogen war. Hier hatten wir für fast 23 Jahre eine Heimat gefunden, die auch von unseren Kunden und Lesern schnell akzeptiert war. Und auch an unsere neue Adresse in der Alpspitzstraße werden sich sicherlich alle Kunden und Leser schnell gewöhnen, so wie sich für uns ein neues Heimatgefühl einstellen wird. tra