Der Landkreis Garmisch-Partenkirchen nimmt auch im Jahr 2022 an der Aktion Stadtradeln teil

Sebastian Kramer (Geschäftsführer Zugspitz Region GmbH), Marion Billmeir (Landratsamt), Lisa Loth (Zugspitz Region GmbH), Landrat Anton Speer, Dr. Andrea Falkner (Mobilitätsmanagerin des Marktes Murnau), Florian Diepold-Erl (Klimaschutzmanager, Landratsamt). © LRA GAP

Landkreis – Mit Spaß und Begeisterung rückt beim Stadtradeln das Thema Fahrradfahren im Alltag in den Fokus. Die Zugspitz Region GmbH organisiert die Aktion erneut zusammen mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen und freut sich darauf wieder einmal eins oben drauf zu setzen, was die Teilnehmerzahl, die geradelten Kilometer und damit auch die CO2-Einsparungen für den Landkreis betrifft.

Ein Vorhaben, das nach der hohen Beteiligung im letzten Jahr mit Sicherheit sportlich ist: „2021 haben sagenhafte 1.500 Personen aus dem Landkreis an der Aktion teilgenommen. Das ist mehr als eine Verdopplung zum Vorjahr! Sie haben insgesamt rund 250.000 Kilometer mit dem Rad zurückgelegt und somit eine umgerechnete Vermeidung von knapp 40 Tonnen CO² erzielt. Auf dieses Ergebnis sind wir sehr stolz. Gleichzeitig hat es aber auch unseren Ehrgeiz geweckt. Wir glauben, dass die Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis noch weit mehr können“, so Sebastian Kramer, Geschäftsführer der Zugspitz Region GmbH. Stadtradeln sei eine großartige Gelegenheit, die aktuelle Fahrradeuphorie zu nutzen und noch mehr Menschen langfristig zu überzeugen, im Alltag lieber auf das Rad als das Auto zu setzen, unterstreicht Kramer. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen beruhe der CO² Ausstoß zu 39 % auf dem Verkehr. Diesen großen Anteil müsse man als Hebel nutzen, um die Luftverschmutzung zu verringern. Gerade der innerörtliche Verkehr, besonders die Fahrten bis zu fünf Kilometer, könnten sehr häufig vermieden werden.

Der Startschuss für die diesjährige Aktion fällt am Samstag, den 25. Juni 2022. Dann haben alle Radler wieder drei Wochen Zeit (bis zum 15. Juli) möglichst viele klimafreundliche Radlkilometer zu sammeln. Mitmachen kann jede und jeder, der gerne Rad fährt und zugleich vor Ort einen Beitrag für ein gutes Klima sowie zur Verkehrsentlastung leisten möchte. „Ich freue mich sehr, dass auch in diesem Jahr alle Landkreise des Oberlandes zeitgleich gemeinsam an den Start gehen. Neben dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen auch die Landkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Weilheim-Schongau. Gemeinsam möchten wir für noch mehr Aufmerksamkeit für das Stadtradeln und nachhaltige Mobilität im Oberland sorgen“, so Landrat Anton Speer.

Besonders spannend wird es wohl wieder im Bereich der Schulen und Kindergärten. Die Jüngsten des Landkreises haben im letzten Jahr einen beachtlichen Anteil der geradelten Kilometer für sich beansprucht. Ob Familienausflug am Wochenende, der Weg in die Schule oder zum Kindergarten oder aber auch nur kurze Strecken für Besorgungen, jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer zählt. Auch in diesem Jahr warten wieder viele attraktive Preise, die von regionalen Unternehmen zur Verfügung gestellt wurden. Die Preise werden unter allen anwesenden Stadtradler*innen bei der Abschlussveranstaltung am 23. Juli 2022 auf dem Vorplatz des Innovationsquartiers in Murnau verlost.

Anmelden kann man sich auch noch während des gesamten Zeitraums, Kilometer können bis zum 22. Juli 2022 nachgetragen werden. Alle Informationen rund ums Stadtradeln und zur Anmeldung sind unter www.zugspitz-region-gmbh.de/de/stadtradeln zu finden. kb