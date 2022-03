Murnauer Ortsbus-Projekt ist bei der Bevölkerung beliebt, im Gemeinderat aber umstritten

Von: Günter Bitala

Der Ortsbus wird in der Bevölkerung gut angenommen, aber das Projekt ist teuer. © Firma Omobi

Murnau – Neulich waren ein paar Fragen mit Bürgermeister Rolf Beuting (ödp) zum Thema Ortsbus vereinbart. Dann setzten sich im Besprechungszimmer des Rathauses Welf Probst (FW, Verkehrsreferent im Gemeinderat) und Philipp Zehnder (Mobilitätsbeauftragter der Marktgemeinde) dazu. Es entwickelte sich ein angeregtes Gespräch – hier die Zusammenfassung.

Hand aufs Herz, meine Herren: Wer von euch fährt regelmäßig mit dem Ortsbus?

Philipp Zehnder: „Wenn es regnet, und ich morgens keine Lust zum radeln habe, nehme ich den Bus.“

Welf Probst: „Ich bin von Kindesbeinen an von meinen Eltern dazu erzogen worden, mit dem Rad zu fahren. Niemand in unserer Familie wäre auf die Idee gekommen, mit dem Auto ins Ortszentrum von Murnau zu fahren, oder zum Bahnhof. Heute steht bei mir in der Werkstätte ein Firmenfahrrad, das jeder benützen kann, der irgendwo hin muss. Der Transport von schweren Gütern geht natürlich nur mit dem Auto.“

Rolf Beuting: „Handwerker, wie Welf Probst brauchen ihr Auto. Auch ein Großeinkauf mit der Familie geht nicht ohne motorisiertem Transportmittel. Das wird auch in 50 Jahren so sein. Ich selber bin bekennender Radfahrer. Mit dem Fahrrad bin ich in Murnau immer schneller, als mit jedem anderen Verkehrsmittel.“

Es gibt in unserer Gemeinde eine große Gruppe von Menschen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, und auch nicht radeln können.

Rolf Beuting: „Also, ich denke, dass sich der Ortsbus mittlerweile eine wichtige Rolle in der Mobilität unserer Bürger erarbeitet hat. Ich habe viele positive Rückmeldungen von jungen Leuten und von Familien. Gerade bei den älteren Menschen ist die Akzeptanz besonders hoch. Bei unserem Rufbussystem muss niemand weite Strecken bis zur nächsten Zusteigestelle laufen, und wird quasi bis vor die Haustüre gefahren. Das ist sehr kommod.“

Philipp Zehnder: „In den vergangenen 18 Monaten transportierte der Bus 25.000 Leute in Murnau und in den beiden Nachbargemeinden Seehausen und Riegsee. Nach Angaben der Betreiberfirma Omobi sind es derzeit 2000 Fahrgäste pro Monat.“

Welf Probst: „Ich glaube trotzdem nicht, dass bei dem Verkehrsaufkommen, das wir in Murnau haben, der Ortsbus ein großer Wurf in Sachen Verkehrswende ist. Wenn man sein eigenes Auto stehen läßt, und dann in ein anderes Auto – sprich in den Kleinbus – einsteigt, macht das wenig Sinn, wenn ich mangels Mitfahrer alleine transportiert werde. Wenn unser Bus zum Erfolg werden soll, braucht es ein Umdenken in der Gesellschaft.“

Rolf Beuting: „Mir ist der Begriff Verkehrswende zu dogmatisch, ich tue mich schwer damit. Meine Politik zielt nicht darauf ab, das Auto zu verteufeln. Wir brauchen möglichst viele verschiedene Verkehrsträger, um unterschiedliche Verkehrssituationen abzudecken. Ich appelliere an die Menschen, es sich jedes Mal zu überlegen, welches Verkehrsmittel für sie in der jeweiligen Situation das sinnvollste ist. Der Ortsbus ist dabei ein Baustein. Wenn ich den Begriff ‚Wende‘ überhaupt verwenden möchte, dann im Kontext einer Teilhabe-Wende: Für unsere Senioren ist der Ortsbus ein Game-Changer, was ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in unserer Gemeinde anbelangt. Die ältere Generation ist wirklich auf ein hochwertiges Busangebot angewiesen.“

Herr Probst, Sie sitzen ein bisserl in der Zwickmühle...

Welf Probst: „Ich bin nicht gegen den Ortsbus, das ist eine gute Sache. Aber wir müssen schauen, dass uns die Kosten nicht davon galoppieren. Es muss der Bürger verstehen, dass der Bus weitaus mehr kostet, als die zwei Euro, die er pro Fahrt zu bezahlen hat.“

Rolf Beuting: „Unser Busangebot ist sehr teuer. Das kann man nicht wegdiskutieren.“

Philipp Zehnder: „Die jährlichen Betriebskosten betragen etwa 400.000 Euro. Nach Abzug der Fahrtentgelte und der Zuschüsse durch den Freistaat Bayern sowie der Defizitbeteiligungen der Gemeinden Seehausen und Riegsee verbleibt für Murnau im derzeit laufenden zweiten Betriebsjahr ein Defizit von 89.000 Euro. Im ersten Betriebsjahr summierte sich dieser Betrag auf 180.000 Euro.“

Die Diskussion im Gemeinderat geht in die Richtung: Um den Ortsbus zu erhalten, müssen die Kosten runter.

Rolf Beuting: „Finanziell sind wir an der Leistungsgrenze angekommen, einen innerörtlichen Busverkehr auf die Beine zu stellen. Damit stehen wir nicht alleine da, anderen Kommunen geht es ähnlich. Ich sehe die neue Bundesregierung in der Pflicht. Wenn der Bund den Verkehr neu strukturieren will, muss er sein Scherflein beitragen, um uns Gemeinden im ländlichen Raum die Entwicklung moderner ÖPNV-Systeme zu ermöglichen.“

Welf Probst: „Das Anzapfen von Zuschusstöpfen entlastet unseren gemeindlichen Haushalt. Aber es ist immer noch das Geld der Steuerzahler. Wir müssen die Einnahmen selber in die Höhe schrauben: Anpassung des Fahrtentgeltes. Es ist schwer vermittelbar, dass eine Fahrt vom Kultur- und Tagungszentrum zum Bahnhof genauso viel kostet, wie nach Riegsee – nämlich zwei Euro. Dazu braucht es eine Ausweitung der täglichen Betriebszeiten in die Nachstunden hinein, und auf das Wochenende. Familientarife, Monats- und Jahreskarten . . .“

Rolf Beuting: „Wir wollen mit einer möglichst einfachen Tarifstruktur die Akzeptanz der Bürger erhalten. Zudem bedeutet eine Ausweitung der Verkehrszeiten einen Mehraufwand, der zusätzlich bezahlt werden müsste. Es ist leider so, dass ein immer erfolgreicher werdendes System auch teurer wird.“

Also Devise: Nichts tun, alles beim Alten belassen?

Rolf Beuting: „Mein Ziel ist es, den Murnauer Ortsbus in den neuen Nahverkehrsplan des Landkreises Garmisch-Partenkirchen zu integrieren. Murnau ist als Mittelzentrum eng mit seinen Nachbargemeinden vernetzt. Für den Landkreis bietet es sich geradezu an, unser Rufbussystem auf die Dörfer rund um Murnau auszudehnen – quasi als ‚Blaue-Land-Bus‘. Im Vergleich zum herkömmlichen Linienbus kommt ein regionales OnDemand-Angebot nicht teurer, weil es dafür eine Extraförderung des Freistaates Bayern gibt. Nicht zuletzt könnten kleinere, wirtschaftlichere Busse fahren, vielleicht sogar E-Busse. Das wäre nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch interessant. Denn eine verlässliche Busversorgung auf dem Land, könnte Familien dazu ermutigen, auf ein Zweitauto zu verzichten.“

• Im kommenden Juni läuft die zweijährige Einführungsphase des Murnauer Ortsbussystems OMOBI aus. Der Gemeinderat verlängerte den Betrieb um weitere zwölf Monate. Günter Bitala