SCR-Geschäftsführer Christakakis nimmt seinen Abschied

Schlägt einen neuen Weg ein: Panagiotis Christakakis. © FOTOPRESS THOMAS SEHR

GAP - Paukenschlag beim SC Riessersee: Der Traditionsverein muss sich einen neuen Geschäftsführer suchen. Der Grund: Panagiotis Christakakis wird zum 30. Juni 2023 auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsführung des SC Riessersee ausscheiden.

Diese Entscheidung gab er nach mehreren Gesprächen mit den Mitgliedern des Fördervereins für den Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen e.V., welcher Hauptgesellschafter der SC Riessersee Eishockey Vermarktung GmbH ist, bekannt. Der 43-jährige hat ein Angebot des deutschen Eishockey-Bundes für den Posten des kaufmännischen Ligenleiters angenommen: „Die Entscheidung für eine neue Herausforderung beim Deutschen Eishockey Verband ist mir unglaublich schwer gefallen. Der SC Riessersee ist mein Herzensverein, der Verein mit dem ich aufgewachsen bin und der mir unglaublich viel bedeutet. Jedoch ist es auch immer etwas Besonderes, wenn sozusagen die Nationalmannschaft beziehungsweise der deutsche Eishockey Verband ruft und Interesse an einem bekundet“, erklärt der scheidende Geschäftsführer.

In seinem neuen Job wird er zusammen mit dem Leiter DEB-Spielbetrieb Markus Schubert, für die Frauen Bundesliga (DFEL), die Nachwuchsligen und die Oberligen Nord und Süd, in der der SC Riessersee steht, zuständig sein. Er folgt auf Nicholas Rausch, der nun die Verantwortung für Marketing, Vermarktung & Event beim DEB inne hat. Bisher hatte Rausch beide Bereiche unter seinen Fittichen, nun also übernimmt Christakakis den Part als kaufmännischen Ligenleiter.

Christakakis war seit 2017 im SC Riessersee tätig. Zunächst bekleidete er unter Udo Weisenburger den Posten des Leiters der Gastronomie, Marketing & Events und unterstützte die damalige Geschäftsführung aufgrund seines hervorragenden Netzwerks in der Region im Bereich Sponsoring. Während der Planinsolvenz im Sommer 2018 gehörte Christakakis der sogenannten „Rettergruppe des SC Riessersee“ an, die sich entscheidend für den Fortbestand des Profieishockeys unter der Alpspitze einsetzte. Anfang Februar 2019 wurde der Familienvater durch den neugegründeten Förderverein für den Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen zum Geschäftsführer ernannt.

Die Entscheidung mag für Außenstehende überraschend klingen, intern aber nicht, betont der erste Vorstand des Fördervereins für den Eishockeysport in Garmisch-Partenkirchen, Uwe Sengele: „Wir sehen den nun anstehenden Wechsel als ganz natürlichen Schritt“. In den vergangenen Tagen und Wochen wurden bereits Gespräche geführt, um eine zukunftsfähige Nachfolgelösung zu finden. Sengele: „Sobald hier alles schriftlich fixiert wurde, werden wir dies schon bald verkünden können.“ tf