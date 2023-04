Der Ski-Club Garmisch veranstaltet am Ostermontag seinen traditionellen Stepberglauf

Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer; dafür braucht es schon etwas Sportsgeist und Verbundenheit zu den Traditionen eines Vereins. © privat

Die Skisaison geht dem Ende zu und traditionell steht dann der Stepberglauf vom Ski-Club Garmisch auf dem Programm. Am Ostermontag soll die Abschlussveranstaltung stattfinden, wenn das Wetter und die Schneeverhältnisse es zulassen.

Vor 102 Jahren wurde das 1. Stepberg-Clubrennen durchgeführt und daraus wurde eine alljährlich wiederkehrende Veranstaltung. Die Ältesten im Verein sind sich sicher, dass es sogar während dem Krieg ein Rennen gegeben hat und es ist somit das älteste Skirennen überhaupt, das noch regelmäßig durchgeführt wird. Seit 1931 gilt es gleichzeitig als Hanns-Becker-Gedächtnisrennen (zum Andenken an den in einer Lawine am Hirschbichl verunglückten Clubkameraden und an alle verstorbenen Mitglieder).

Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer; dafür braucht es schon etwas Sportsgeist und Verbundenheit zu den Traditionen eines Vereins. Wie früher muss nämlich erst mal das ganze Skimaterial auf den Berg getragen werden. Da fällt es bei den vielen Skirennen während des Winters schon erheblich leichter, an den Start zu gehen. Dafür ist dieses letzte Rennen der Saison halt etwas ganz Besonderes und bleibt vielen Teilnehmern lange in Erinnerung (wie man immer wieder hören kann). Teilweise gab es über 100 Starter.

Nach 2-jähriger, coronabedingter Pause konnte 2022 wieder gefahren werden, wobei das Starterfeld letztes Jahr auf gute 30 Teilnehmer geschrumpft ist. „Jung und Alt“ sind aufgefordert, an diesem sportlichen und gesellschaftlichen Ereignis teilzunehmen. Herzlich eingeladen sind natürlich auch alle Gäste (ob mit oder ohne Ski). Schon früher war die Veranstaltung bei allen Einheimischen sehr beliebt und es wäre schön, wenn wieder „alte Bekannte“ kommen.

Meist feuern viele Zuschauer die Teilnehmer an und kommentieren die teils ‚wilden Fahrten‘. Um den Aufstieg mit dem ganzen Material etwas angenehmer zu gestalten, kann am Renntag ein Stück gefahren werden. Somit gibt’s keine Ausreden für Kinder oder ältere Mitglieder. Von 5-jährigen bis zu 75-jährigen sind regelmäßig alle Generationen dabei. Nach einer kurzen Verschnaufpause wird Richtung ‚Gatterle‘ das Rennen gestartet. Der Kurs ist schon gesetzt und getreten, um gute Pistenverhältnisse zu schaffen und er ist von allen Skifahrern zu bewältigen.

Geplant wird vorerst für Ostermontag, 10. April und bei schlechtem Wetter könnte nochmal um eine Woche verschoben werden (falls der Schnee dann noch reicht). Die Stepbergalm ist am Renntag geöffnet und alle Teilnehmer und Zuschauer werden von der Familie Ostler bestens bewirtet. Somit ist ein gemütlicher Saisonausklang gesichert. Die spannende Bekanntgabe der Laufzeiten mit Verteilung der ‚Stepberg-Schnapsglaserl‘ erfolgt nach dem Rennen an der Hütte. Alle Kinder werden zur Belohnung später zum Eisessen und eigener Siegerehrung im Tal eingeladen. Treffpunkt ist ab 7.15 Uhr beim Tierheim am Esel oder dann oben an der Hütte. kb