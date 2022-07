Der Werdenfelser Hundefreunde Verein feiert 30-jähriges Jubiläum im Oktober

Hundefreunde.jpg © Barbara Falkenberg

GAP – Als vor 30 Jahren der Werdenfelser Hundefreunde Verein (WHF) gegründet wurde, war Angela Driesen-Zimmermann bereits als Gründungsmitglied mit von der Partie. „Ich liebe Hunde über alles und war schon mit drei meiner Lieblinge hier auf dem Gelände, habe ihnen hier so manches beigebracht, aber vor allem viel Freude gehabt“, sagt die 67-jährige ehemalige Dolmetscherin.

Doch zurzeit ist ihr nicht zum Lachen zumute, vor kurzem musste sie ihre Schäferhündin Sandy mit 12 ½ Jahren einschläfern lassen. „Sie war lange krank und hat zu sehr gelitten“, sagt die Schriftführerin (seit 26 Jahren) des Vereins und muss mit den Tränen kämpfen.

Doch schon bald wird wohl ein neuer Vierbeiner aus dem Tierheim in Reutte an ihrer Seite sein. Wie für Driesen-Zimmermann, die mit ihren Hunden gern radelt, wandert oder auf Skitour geht, sind die Tiere auch für viele der anderen 81 Vereinsmitglieder der absolute Lebensmittelpunkt. So auch für Cornelia Scheuber (60). Die Krankenschwester aus Garmisch-Partenkirchen zitiert den seit langem verstorbenen Schauspieler Heinz Rühmann, der gesagt hat: „Man kann ohne Hund leben, aber es lohnt sich nicht“, genauso empfinde sie, verrät sie. Mit dem Mischling Siena (10), den sie in Bosnien aufgelesen hat, und der vierjährigen Shar Pei-Hündin Mailin ist sie so oft es nur geht auf dem Areal des Vereins. „Ich bin als Einzelkind aufgewachsen und habe mit neun Jahren meinen ersten Hund bekommen, der Platz hier ist für mich und meine beiden Lieblinge ein Paradies. Wir wohnen in Burgrain und kommen fast täglich hierher.“

Auf dem vielseitigen Parcours mit vielen Stationen übt sie mit Mailin auf die Begleithundeprüfung hin, zur Entspannung geht’s ab ins Bälle-Bad, in dem Leckerlis versteckt sind. Auch das von einem Vereinsmitglied selbst entworfene und gebaute Hunde-Billard ist bei den weit über 100 Vierbeinern, die dem Verein angehören, sehr beliebt. Ja, Frauchen und Herrchen tun alles dafür, dass sich ihre „Kinder“ hier wohlfühlen. So sieht echte Tierliebe aus. Doch auch auf gute Erziehung legen sie wert. Die meisten Vierbeiner kommen aus dem Tierheim, Christoph Ostler, zweiter Vorstand, hat acht Hunde bei sich aufgenommen. Martina Hennig konzentriert sich auf ihren neunjährigen Krümel. Der Bolonka Zwetna, eine Rasse, die für ihr Intelligenz und Auffassungsgabe bekannt ist, ist ein nicht haarender Hund und deshalb vor allem für Allergiker geeignet. „Als wir beide vor neun Jahren das erste Mal hier im Verein waren, haben wir uns sofort wohl gefühlt“, erinnert sich die 51-jährige Arzthelferin aus der Marktgemeinde. Seither kommen sie fast an jedem Wochenende, „Krümel kann mit anderen Hunden spielen und ich habe hier viele Freunde gefunden.“ In ihrer neuen Funktion als erster Vorstand möchte sich Hennig vor allem um Reparaturen und die Werterhaltung kümmern und die Agility-Gruppe neu beleben, aber auch Feste stehen auf dem Programm.

Zum runden Jubiläum im Oktober plant sie mit ihrem Team manche besonderen Events. Dann wird man wieder in großer Runde zusammenkommen, denn die nette Gesellschaft unter Gleichgesinnten wird von den Vereinsmitgliedern, die sich auch regelmäßig zu Wanderungen, Vorträgen oder Erste-Hilfe-Kursen treffen, überaus geschätzt. fal

Jubilare 30 Jahre:

Thomas Radtke (derzeit in den USA), Angela Driesen-Zimmermann (Schriftführerin, Ehrenmitglied)

20 Jahre:

Iris Jensen (Itzehoe), Gunter Jensen

15 Jahre:

Dr. Anna-Katharina Feddersen (Plön, vertreten durch ihren Ehemann Niels), Cornelia Scheuber

10 Jahre:

Karin und Gunter Hohl (Berlin, Ehrenmitglieder)

5 Jahre:

Susanne (Schatzmeisterin) und Dieter Beer, Monika Crane, Dominik Goldhammer, Alina Schuster, Agnes Jäger, Tobias Scheuber, Matylda Kowalewska, Claudia Weixler (krank), Evelyn und Peter Winterle

Vorstands- und Ausschuss-Mitglieder lt. Wahlergebnis vom 28. Mai 2022 Vereinsvorstand:

1. Vorsitzende: Martina Hennig (Nachfolgerin von Mario Storl, verzogen nach Norddeutschland)

2. Vorsitzender: Christoph Ostler (Nachfolger von Martina Hennig)

Schatzmeisterin: Susanne (Susy) Beer (wie bisher)

Schriftführerin: Angela (Angie) Driesen-Zimmermann (wie bisher)

Beisitzerinnen:

Dunja Pillon, Farchant (neu)

Michaela Bergmann, Farchant (neu)

Cornelia Scheuber, Burgrain (neu)

Diese drei bilden zusammen mit den 4 Vorständen den Vereinsausschuss.

Revisorinnen:

Dunja Pillon (neu)

Lisa Böck (wie bisher)