Der Wolf im Landkreis Garmisch-Partenkirchen stellt Bedrohung für Weide- und Almwirtschaft dar

Aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen liegen weitere nicht bestätigte Hinweise vor, d. h. Ereignisse, die in der Regel nicht überprüfbar sind, wie beispielsweise Sichtungen ohne Bildmaterial. (Symbolbild) © PantherMedia / Jürgen Weber

Landkreis - Seit Oktober letzten Jahres sind aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen elf Meldungen am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) eingegangen, die als Wolfsnachweise bestätigt wurden. Dabei handelt es sich um drei Losungsfunde, sieben Wildtierrisse und eine Aufnahme einer Wildtierkamera. Weitere Informationen zu den einzelnen Ereignissen bietet das LfU auf seiner Internetseite unter Monitoring von Wölfen - LfU Bayern. Aus dem Landkreis liegen weitere sogenannte nicht bestätigte Hinweise vor, d. h. Ereignisse, die in der Regel nicht überprüfbar sind, wie beispielsweise Sichtungen ohne Bildmaterial.

Die genetischen Analysen zeigen mindestens drei verschiedene Individuen: Einen weiblichen Wolf aus der zentraleuropäischen Population (GW3050f), einen männlichen Wolf aus der zentraleuropäischen Population und ein bisher nicht individualisierbares Tier aus der Alpenpopulation. Weitere Meldungen von toten Wildtieren und Sichtungen aus den vergangenen Wochen liegen vor und werden derzeit überprüft.

Bereits im Juli und August vergangenen Jahres war es zu vier Ereignissen im Bereich Enning Alm, Frieder und Gießenbach Alm gekommen. Dabei waren 13 Schafe umgekommen; weitere wurden vermisst. Auch im Bereich Graswang kam es in dieser Zeit zu weiteren Verlusten von Schafen.

Bei der Erstdokumentation vor Ort waren in keinem Fall gezielte Tötungsbisse zu erkennen, die Verletzungen der Tiere deuteten auf wenig geübte Hetzjäger hin. Die ersten genetischen Analyseschritte zeigten Spuren von Hunden. Bei weiterführenden Untersuchungen des vorliegenden genetischen Materials konnte in den Proben der Ereignisse vom 12., 17. und 21. August 2022 zudem Wolfs-DNA nachgewiesen werden, wobei im Rahmen der Individualisierung für das Ereignis vom 17. August 2022 ein Wolfsrüde mit der Kennung GW2906m ermittelt werden konnte, der bis zu diesem Zeitpunkt in Bayern nicht nachgewiesen werden konnte. Anhand der vorliegenden Daten kann keine Aussage darüber getroffen werden, wie die Schafe umgekommen sind. Die Beteiligung eines Großen Beutegreifers kann nicht ausgeschlossen werden. Die betroffenen Nutztierhalter erhalten über die Ausgleichsregelung Große Beutegreifer auf Antrag finanziellen Ausgleich für ihre Tierverluste.

Landrat Anton Speer: „Unter diesen Voraussetzung ist die Ausübung der Weide- und Almwirtschaft im gesamten Landkreis in Gefahr. Deshalb bin ich mit den übergeordneten Behörden in Kontakt, um eine zielführende Lösung bezüglich der Wolfsproblematik im Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu erreichen.“ kb