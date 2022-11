Deutschkurs für ukrainische Senioren in Garmisch-Partenkirchen

Von: Margot Schäfer

Zwischen ihren ‚Schülerinnen‘ und ‚Schülern‘ hat Lehrerin Aljona Timakova fürs Foto (zweite Bank Mitte, l.) Platz genommen. Eva Holzer (stehend), pädagogische Mitarbeiterin und stellvertretende VHS-Leiterin ist zur Begrüßung gekommen. © Meggy Schäfer

GAP – Ludmilla (65) kam aus Kiew mit der Tochter und dem Enkelkind ins Werdenfels, die 72-jährige Ruslana allein aus dem umkämpften Dnipro. Nur zwei der 20 Seniorinnen und Senioren, die als Ukraine-Flüchtlinge derzeit die Schulbank in der Volkshochschule Garmisch-Partenkirchen drücken, um in dem für sie passenden Tempo Deutsch zu lernen.

Die Idee für diesen speziellen Kurs entstand, als die Verantwortlichen bei den Einstufungstests feststellten, dass ältere Flüchtlinge, die nicht mehr in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden können, in der Regel sehr lange auf einen Integrationskurs hätten warten müssen. Die Überlegung des besonderen Bildungsangebots stieß zunächst auf Schwierigkeiten, da keine Förderung wie für Integrationskurse vorgesehen war. Der Unterricht sollte auch nicht auf eine Zertifikatsprüfung ausgerichtet sein, sondern dem Ziel, dass sich die Seniorinnen und Senioren im Alltag in Deutschland zurechtfinden, dienen. „Erfreulicherweise kam dann die Zusage für Mittel aus dem Fördertopf des Ukraine Nothilfevereins der ‚Lebenslust Garmisch-Partenkirchen e.V.‘, erklärt Volkshochschulleiterin Stefanie Berger. Eigentlich konnte es dann losgehen, aber eine passende Kursleiterin fehlte.

„Ein Glücksfall, dass wir die gebürtige Ukrainerin Aljona Timakova, die in Kiew und München Linguistik studierte, eine Anstellung bei der Zugspitz Region GmbH hat und mit ihrer Familie in der Marktgemeinde lebt, als Lehrkraft gewinnen konnten“, erklärt Eva Holzer, als pädagogische Mitarbeiterin für den Bereich Sprachen in der Einrichtung zuständig. Unterrichtet wird im Seniorenkurs in Deutsch, gelernt wird nach einem Kursbuch, und alle Teilnehmer sollen mitgenommen werden. Seit Mitte Oktober und noch bis Juli 2023 unterrichtet Timakova also jetzt die Generation ihrer Eltern. „Sie sind alle sehr wissbegierig, erledigen gern die Hausaufgaben, und wir kommen gut voran“, freut sich die sympathische junge Frau. Auch ihre eigene Mutter sitzt im Klassenzimmer. Sie war aus dem Gebiet um Kiew zur Familie der Tochter geflüchtet. „Den Papa konnten wir nicht überzeugen. Er wollte bleiben, hofft wie wir alle auf ein baldiges Kriegsende“.

Einige der Seniorinnen und Senioren kamen bereits mit der ersten Flüchtlingswelle im März unter die Alpspitze, haben das Leben in der Region bereits etwas kennengelernt. Unisono betonen sie, dass ihnen neben der fantastischen Natur die Heimatverbundenheit, das gelebte Brauchtum und überhaupt das kulturelle Angebot in Bayern sehr gut gefallen. Anregung für Lehrerin Aljona einen Ausflug für ihren Kurs ins Museum Glentleiten zu planen.

„Wir wollen die Sprache verstehen“, meint Tatjana und im Namen aller betont sie noch einmal die große Dankbarkeit der Geflüchteten für die Aufnahme in Deutschland. sm