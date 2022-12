Freude bei „SeniorenWohnen“ in Garmisch-Partenkirchen

Zentral gelegen sind im Garmischer Zentrum die Leifheit-Wohnungen für Senioren entstanden. © LongLeif GaPa gemeinnützige GmbH

Weihnachten 2021 lautete die frohe Botschaft noch: „Die Hülle ist dicht“, jetzt Weihnachten 2022: „Die Hütte ist voll – die 24 Wohnungen im LEIFHEIT SeniorenWohnen sind vermietet!“ Alles laufe nach Zeitplan, erklärt Peppi Heiß, der die Wohnungen zukünftig betreuen wird. „Die Wohnungen können zum 1. April 2023 bezogen werden!“

Bei mehreren Veranstaltungen im September konnten sich Interessierte ausführlich zum sozialen Wohnprojekt informieren. „Wir haben uns die Aufgabe, die zukünftige Hausgemeinschaft zusammenzubringen, nicht leicht gemacht“, betont Beate Löw-Schneyder rückblickend. Insgesamt fast 80 konkrete Bewerbungen erreichten sie und ihre Kollegen im Team der LongLeif. Mehr als die Hälfte der Bewerber wurden zu Einzelgesprächen eingeladen. Recht herzlichen Dank an die Vertreter des Sozial- und Seniorenbeirats für ihre Teilnahme und wertvollen Beiträge. „Die Auswahl ist uns alles andere als leichtgefallen“ betont Viktor Wohlmannstetter. „Kriterien wie Ortsverbundenheit, Bedürftigkeit, Dringlichkeit, aber auch soziales Engagement und die Eignung für die zukünftige Hausgemeinschaft mussten abgewogen werden. Und alle als Mieter vorgeschlagenen Seniorinnen und Senioren wurden abschließend einzeln dem Aufsichtsrat vorgestellt!“

Inzwischen sind die Mietverträge geschlossen. „Wir sind froh, dass wir es noch vor Weihnachten geschafft haben“ betont Beate Löw-Schneyder. Die Vorfreude, aber auch Aufregung bei den insgesamt 33 ausgewählten Seniorinnen und Senioren ist groß. Sie haben jetzt ausreichend Zeit, ihre alten Mietverträge zu kündigen und den Umzug zu planen. Markus Heberle, Leiter der Wohnberatung LIVING PLUS: „Natürlich bräuchte es viel mehr dieser kostengünstigen, seniorengerechten Wohnungen in Garmisch-Partenkirchen – das zeigen uns die enttäuschten, oft schon verzweifelten Reaktionen nach Absagen.“

Was ist sonst im LEIFHEIT geplant? Schon jetzt ist das vormals „Alte Finanzamt“ wieder ein Schmuckstück. Innen wird noch fleißig modernisiert und ab dem Frühjahr wird es dann zum ServiceZentrum LEIFHEIT – für alle Fragen rund ums Alter. Die Anlaufstelle gleich im Eingangsbereich des Servicezentrums hat sich Beate Löw-Schneyder bewusst als Büro ausgewählt für das Quartiersmanagement. „Egal, ob Sie einfach neugierig sind oder mit konkreten Fragen zum Älterwerden, zu Pflege, Wohnen und Leben im Alter zu uns ins LEIFHEIT kommen – Sie sind uns herzlich willkommen!“

Inzwischen sind die Mietverträge für die Büros der hier ansässigen Akteure unterschriftsreif: In enger Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt des Landkreises Garmisch-Partenkirchen wird eine Fachstelle für pflegende Angehörige zu allen Anliegen der Pflege kompetent unterstützen. Komplett mit Geschäftsstelle und allen Angeboten aus Ausbildung, Ehrenamt oder dem Angebot „Café Malta“ für Menschen mit beginnender Demenz wird der Malteser Hilfsdienst e.V. künftig im Zentrum von Garmisch zu finden sein. „Und auch die LongLeif selbst wird zukünftig im LEIFHEIT mit ihren Büros vertreten sein, um direkt z.B. die Wohnberatung LIVING PLUS anzubieten und erreichbar zu sein“, betont Viktor Wohlmannstetter. Und das nicht nur in den Büros der LongLeif im Altbau, sondern auch im Erdgeschoss des SeniorenWohnen: „Ins dortige Wohncafé sind alle eingeladen um sich zwanglos zu treffen – sei es zum Kochen, gemeinsamen Mittagessen oder Kaffeeklatsch, zum Kartenspielen oder einfach um gemütlich Zeitung zu lesen.“ Gleich nebenan wird wohl der Seniorentreff Marianne Aschenbrenner seine neuen Räumlichkeiten beziehen. kb