Tagsüber radeln, abends feiern! Die 32. BR-Radltour startet dieses Jahr in Murnau

Sommer-Feeling mit Sport und Spaß. Dieses Jahr beginnt die Tour in Murnau am Staffelsee. © Bayerischer Rundfunk

Bei der BR-Radltour wird auch 2023 wieder geradelt und gefeiert! Die 32. Auflage führt in diesem Sommer zwischen 29. Juli und 4. August über sieben Etappentage von Murnau am Staffelsee nach Vilshofen an der Donau. Weitere Stationen sind Bruckmühl, Traunstein sowie Pfarrkirchen. In jedem Tour-Ort warten auf alle Radelnden sowie Besucherinnen und Besucher tolles Entertainment und hochkarätige Popkonzerte bei freiem Eintritt.

Gleich zum Auftakt am Samstag, 29. Juli 2023, gibt es zwei Höhepunkte in Murnau: Schon ab 14 Uhr verwandelt sich der Festplatz an der Kemmelallee in das berühmteste Fernseh-Dorf Bayerns – Lansing! Denn die beliebte BR-Familienserie „Dahoam is Dahoam“ feiert zusammen mit den Fans ihren jährlichen Familientag im Rahmen der BR-Radltour. Neben einem vielfältigen bunten Bühnenprogramm sind dabei die Schauspielerinnen und Schauspieler live und hautnah zu erleben. Ab 19 Uhr übernimmt dann BR Schlager die große Bühne, das digitale Radioprogramm mit deutschsprachigen Schlagern und Evergreens. Aus dessen erfolgreichem Musikmix präsentiert Moderatorin Petra Mentner zwei Top-Acts: den jungen Schlagerstar Max Weidner, der mit seinem Song „Mit’m Radl in die Stadt“ perfekt zum Anlass passt, sowie später am Abend Nik P. Mit seinem großen Hit „Ein Stern (der deinen Namen trägt)“ wird er den ganzen Festplatz zum Singen bringen.

In Traunstein steht am 2. August Michael Patrick Kelly auf der Radltour-Bühne. © Bayerischer Rundfunk

Am Sonntag, 30. Juli wird es dann international in Murnau: Mit Nik Kershaw steht eine lebende Legende und ein Superstar der 80er-Jahre auf der Bühne und präsentiert seine Hits wie z.B. „Wouldn’t It Be Good“ oder „The Riddle“. Die Party startet auch hier schon vorher, wenn die BAYERN 1 Band mit den größten Hits von den 80ern bis heute ordentlich einheizt. Am Montag, 31. Juli setzt Bruckmühl zusammen mit BAYERN 3 ein Zeichen in Sachen „junge Musik aus Bayern“. Neben der BAYERN 3 Band performen an dem Abend Felicia Lu („Anxiety“) aus Freilassing und Malik Harris („Rockstars“) aus Landsberg am Lech auf dem Festplatz am Rathausplatz. Die erste von zwei Veranstaltungen in Traunstein am Dienstag, 1. August gehört der Frau, die 2010 ganz Europa verzaubert hat. ESC-Siegerin Lena Meyer-Landrut („Satellite“) ist der Star des Abends. Am Mittwoch, 2. August wird der Festplatz an der Siegsdorfer Straße ebenfalls sehr voll werden - mit Michael Patrick Kelly als Star des Abends. Seine Hits wie „Throwback“, „Beautiful Madness“ oder „Best Bad Friend“ sind fester Bestandteil vieler Playlisten und haben ihm schon zahlreiche Auszeichnungen eingebracht. Am Donnerstag, 3. August heißt es dann: Sasha is back! Der Publikumsliebling hat bereits Radltour-Erfahrung und möchte in Pfarrkirchen die Fans begeistern - mit einem Vorgeschmack auf sein im Herbst erscheinendes neues Album sowie seinen größten Hits. Der Abschlussabend der BR-Radltour am Freitag, 4. August wird eine spanische Fiesta. Alvaro Soler verwandelt den Vilshofener Flugplatz mit Hits wie „Sofia“ oder „La Cintura“ in die schönste Partymeile Bayerns.

Präsentiert werden die Konzerte ab Sonntag von BAYERN 1 und BAYERN 3. Schon ab 17.30 Uhr (Einlass: 17.00 Uhr) startet das abendliche Vorprogramm, jeweils mit der BAYERN 1 Band oder der BAYERN 3 Band. Nach dem Konzert-Highlight sind alle eingeladen, den Abend mit den DJs von BAYERN 1 und BAYERN 3 ausklingen zu lassen. kb