Die Ausstattung zahlreicher Feuerwehren wird im Zuge des G7 Gipfels ertüchtigt

Teilen

Kreisbrandrat Johann Eitzenberger hat gute Nachrichten für seine Feuerwehren. © LfV

Landkreis – Nachdem bereits im Januar ersten Gemeinden im Landkreis sog. Unbedenklichkeitsbescheinigungen für die Einleitung von Beschaffungsvorhaben im Bereich der Feuerwehren aus Anlass des G7-Gipfels durch das Innenministerium erteilt wurden, konnten inzwischen – nach intensiven Bemühungen des Landkreises und der Kreisbrandinspektion weitere Kommunen und ihre Feuerwehren in den Kreis der durch den G7 besonders betroffenen Orte aufgenommen werden, für die aktuell ein staatliches Sonderförderprogramm erarbeitet wird.

Mit einem zu erwartenden deutlich höheren Festbetrag (orientiert an einer durchschnittlichen 70%-Höhe einer marktüblichen Beschaffung) können folgende Fahrzeuge beschafft werden: 1 Einsatzleitwagen, 2 Mannschaftstransport­wagen, 1 Gerätewagen-Logistik, 1 Versorgungs-LKW, 1 Wechselladerfahrzeug, 5 Hilfeleistungslöschfahrzeuge, 1 Löschgruppenfahrzeug, 3 Utility Task Vehicle UTV (geländegängiges, kleines Spezialfahrzeug), 1 Teleskop-Radlader. Die Gesamtfördersumme für diese Fahrzeuge wird rund 3 Mio. Euro betragen.

Dazu werden noch rund 1,1 Mio Euro als Pauschalen für gesondert begründeten Feuerwehrbedarf (u.a. Schutzkleidung, Hochwasserschutzausrüstung, Stromerzeuger, etc.) vorgesehen. Als antragsberechtigte Kommunen sind der Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die Märkte Mittenwald, Garmisch-Partenkirchen und Murnau, sowie die Gemeinden Krün, Wallgau, Grainau, Farchant, Oberau, Eschenlohe, Schwaigen-Grafenaschau, Ohlstadt und Großweil vorgesehen. Seitens des Landkreises (Kreisbrandinspektion) ist dabei im Rahmen der Pauschale u.a. vorgesehen, die sog. Portalwehren entlang der Tunnel im Loisachtal (Grainau, Garmisch, Partenkirchen, Farchant, Oberau und Eschenlohe) mit zusätzlichen, einheitlichen Roll-Containern mit Atemschutzgeräten auszustatten.

Aber auch ein einheitlicher, höchster Umweltverträglichkeit entsprechender Schaummitteleinsatz soll an allen G7-Landeplätzen sichergestellt werden. Einziger Wermutstropfen in der überaus erfreulichen und umfangreichen Förderung, ist die Tatsache, dass insbesondere die Gemeinden im Ammertal – gerade vor dem Hintergrund der Passionsspiele – nicht berücksichtigt werden konnten. Hier kam neben der individuell beurteilten Belastung und der Einbindung in die Einsatzabwicklung beim G7 vor allem das geographische Ausschlusskriterium zum Tragen, das nur Gemeinden entlang der gipfelrelevanten Hauptzufahrtsstraße („Protokollstrecke“) berücksichtigt.

„Auch wenn ich persönlich gerne alle Landkreisgemeinden und Feuerwehren in der G7-Förderung gesehen hätte, so ist die staatliche Entscheidung, die dem Feuerwehrwesen im Landkreis einen unglaublichen Schub gibt, dennoch sehr erfreulich und sachlich nachvollziehbar. Jetzt gilt es zu schauen, was bis zum Gipfel noch realisierbar ist. Auf alle Fälle schon jetzt ein großes Dankeschön an alle Beteiligten, insbesondere an die Verantwortlichen im Innenministerium“, erklärt Kreisbrandrat Johann Eitzenberger aus Garmisch-Partenkirchen. Neben der schnellen Abwicklung der Beschaffungsvorhaben aufgrund des engen Zeitfensters geht es vor allem um die konkrete Planung des Einsatzes sowie um die Vorbereitung und Durchführung gezielter Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen.



„Unser Ziel ist, im Rahmen des gesamten Sicherheitskonzeptes den Bereich Brandschutz und Technische Hilfeleistung bestmöglich zu gewährleisten“, so Kreisbrandrat Eitzenberger. kb