Die Ausstellung rund um Marion Adam im Garmischer Tierheim läuft noch bis 15. April 2023

Teilen

Viele Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten der Künstlerin, die 1997 verstorben ist, waren zu der Vernissage gekommen. © Tessy Lödermann

GAP – Bestens besucht war die Eröffnung der neuen Ausstellung „Marion Adam - Künstlerin & Tierschützerin“ im Garmischer Tierheim. Viele Familienmitglieder, Freunde und Weggefährten der Künstlerin, die 1997 verstorben ist, waren gekommen. Die Tochter, Gitta Wünsch, zugleich 2. Vorsitzende des Tierschutzvereins erinnerte mit vielen Anekdoten an ihre Mutter, die nicht nur eine bekannte Heimatmalerin, sondern auch eine sehr engagierte Tierschützerin war. Marion Adam wurde 1921 in Roth bei Nürnberg geboren. Von ihrer Großmutter, der Baron Minna von Stieber, Hausherrin auf Schloss Ratiobor wurde sie als einziges Enkelkind sehr verwöhnt und wuchs mit zahlreichen Hunden, Katzen, dem Affen Dodo und einem zahmen Raben auf. Sie absolvierte ihre künstlerische Ausbildung bei Professor Karl Blocherer, einem Meisterschüler Franz von Stucks.

Nach der Heirat mit dem Verleger und Druckereibesitzer Anton Adam zog sie nach Garmisch-Partenkirchen und leitete 10 Jahre lang die Buchhandlung Adam. Sie bekam ihren beiden Kinder Gitta und Peter und beteiligte sich an vielen Ausstellungen in München und Garmisch-Partenkirchen. Ihre Hauptstärke waren Aquarelle nach der Natur und Karikaturen. Viele längst verschwundene Motive hat sie festgehalten, zahlreiche historische Bauernhöfe gemalt und sich anschließend gleich um die Kastration der anwesenden Katzen gekümmert. Im Ort sah man sie oft auf ihrem Klapphocker vor ihrer Staffelei sitzen oder mit ihrem roten VW Käfer herumfahren, um herrenlose Katzen an zahlreichen Futterstellen zu versorgen. Das speziell eingerichtete Katzenzimmer im Keller ihres Hauses war legendär, es dürfte im Laufe der Jahre einige Tausend Tiere beherbergt haben. In der Ausstellung werden zahlreiche alte Bauernhäuser und Motive aus dem Landkreis gezeigt. In den Vitrinen Gegenstände, Bastelarbeiten, gemalte Briefe. Reisemitbringsel und vieles mehr. Die sehenswerte Gedächtnisausstellung im Garmischer Tierheim läuft noch bis 15. April 2023 und ist Mittwoch bis Sonntag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Der Eintritt ist frei, über eine kleine Spende für die Tiere freut sich das Tierheim. kb