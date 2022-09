Die Barfuß-Bande ermittelt: Filmdreh mit Kindern aus Riegsee und Murnau in Leibersberg

Teilen

Das gesamte Dreh-Team der Verfilmung. © privat

Region – Kürzlich fanden Dreh­arbeiten für Jörg Steinleitners Kinderbuch „Die Barfuß-Bande und die Reise über alle Berge“ mit Kindern aus Riegsee und Murnau statt. Der Münchner Regisseur Matthias Edlinger drehte einen kleinen Film, den der Schriftsteller Jörg Steinleitner (zugleich Bürgermeister von Riegsee) auf seinen Lesungen an den Grundschulen ab November zeigen wird. Es ist die Verfilmung der Szene, in der die Barfuß-Bande sich vor einem gefährlichen Holzfäller mit Machete versteckt und ihm dann, während er an den Waldrand bieselt, den Traktor entführen. Die Barfuß-Bande befindet sich in dieser Folge der Kinderkrimi-Serie auf der Flucht, weil sie nicht will, dass ihr neues Bandenmitglied Taio mit seinen Eltern am Ende der Ferien aus dem Blauen Land wieder zurück nach München fährt. Deshalb plant die Barfuß-Bande eine „freundliche“ Entführung.

Als Kinder-Schauspieler wirkten mit: Antonia Höck (Kind am Traktor-Steuerrad), auf dem Seitensitz links Moritz Ebner, hinten links Quirin Heimstädt, hinten rechts Leonie Wild, rechts auf Seitensitz Bo Steinleitner. Die Traktor fahrende Antonia Höck ist mit ihren 16 Jahren eigentlich ein bisschen zu alt für die Rolle, weil die Barfuß-Banden-Kinder ja alle zwischen 9 und 11 Jahren alt sind, aber ein „Kind“ mit Traktorführerschein war wichtig. Auch die anderen Darsteller sind ein bisschen älter als die Kinder im Buch – außer Moritz Ebner, der seinen Job sehr gut gemacht hat. Den Holzfäller spielte der Schmid Sepp vom Kistler-Hof (Alpaka-Hof) in Riegsee.

Die Kinder waren bei den Dreh­arbeiten sehr konzentriert und spielten wie echte Profis mit. Die Bilder sind toll geworden, der Regisseur schneidet aktuell gerade den Film.

Mit dem Regisseur Matthias Edlinger schrieb Jörg Steinleitner bereits mehrere Bücher, darunter die Ambach-Serie um den Kunstfälscher Felix Ambach, deren Verfilmung gerade von einem großen Streaming-Anbieter geprüft wird. kb