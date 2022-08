Die Erfolgsgeschichte des EU-Förderprogramms LEADER soll fortgeschrieben werden

Bildmitte (mit rotem Oberteil) Veronika Hämmerle, die LEADER-Koordinatorin, links daneben: Dr. Alois Kling, Behördenleiter AELF Kempten; vorn rechts: Martin Kriner, LAG Manager Garmisch-Partenkirchen, links daneben Angelika Schmid von der LAG Geschäftsstelle. © LEADER

Landkreis – Unter dem Motto „Bürger gestalten ihre Heimat“ stärkt das EU-Förderprogramm LEADER seit 25 Jahren die Entwicklung der ländlichen Regionen in Bayern. Jetzt haben acht LEADER-Aktionsgruppen aus dem Allgäu und westlichen Oberland, darunter auch die LAG Zugspitz Region, ihre Entwicklungsstrategien für die neue Förderperiode an die zuständige LEADER-Koordinatorin Veronika Hämmerle und Behördenleiter, Dr. Alois Kling im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Kempten übergeben.

„LEADER bietet engagierten Bürgerinnen und Bürgern die Chance, ihre Region mit maßgeschneiderten Projekten zu stärken und sich bei der Gestaltung ihrer Heimat aktiv einzubringen. Dazu bilden sie sogenannte Lokale Aktionsgruppen. Die LAGs erarbeiten mit möglichst viel Bürgerbeteiligung und ehrenamtlichem Engagement für ihre Region eine lokale Entwicklungsstrategie. Auf Basis dieser Strategie entscheiden sie eigenständig anhand von Auswahlkriterien, welche Projekte zur LEADERFörderantragstellung zugelassen werden“, so Hämmerle. Derzeit betreut das AELF neben der LAG Zugspitz Region noch weitere sechs LAGs im Allgäu und westlichen Oberland. Die gute Vernetzung und Kooperation der LAGs sind entscheidende Faktoren für den Erfolg von LEADER. So wurden in der aktuellen Förderperiode 2014 bis 2022 in der Region nach Angaben des AELF Kempten bereits über 190 LEADER-Projekte mit mehr als 13 Mio. Euro gefördert. Mit 45 beantragten Projekten und einem Fördervolumen von über 3,1 Mio. Euro, hat sich die LAG Zugspitz Region ein großes Stück Kuchen hiervon gesichert.

Die Besonderheit von LEADER ist das enorm breite Themenspektrum der Projekte, welches von Natur & Umwelt über Wirtschaft, Tourismus & Freizeit bis hin zu Kultur und Sozialem reicht. Und wie sieht die LEADER-Förderung der Zukunft aus? Erfreulicherweise geht die Erfolgsgeschichte LEADER in Bayern weiter. Für die neue Förderperiode 2023 - 2027 haben bayernweit 70 Lokale Aktionsgruppen eine Entwicklungsstrategie eingereicht und bereits zahlreiche Ideen für künftige Projekte erarbeitet. Nach Prüfung der vorgelegten Strategien wird mit einer offiziellen Anerkennung der LAGs für die neue Förderperiode Anfang nächsten Jahres gerechnet. Ab diesem Zeitpunkt ist dann auch wieder möglich, dass Projektideen durch LEADER unterstützt werden.

Landrat Anton Speer, als Vorsitzender der LAG Zugspitz Region und Martin Kriner, als LAG-Manager sind sich sicher, dass der Bewerbungsprozess erfolgreich absolviert wird und die Erfolgsgeschichte LEADER im Landkreis Garmisch-Partenkirchen ab 2023 mit der LAG Zugspitz Region fortgeschrieben werden kann. kb