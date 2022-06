Die Freiwillige Feuerwehr Farchant freut sich über das Löschfahrzeug LF 20

Über das neue Löschfahrzeug freuen sich von links nach rechts: Die beiden Zugführer Andreas Fichtl und Hans Schmid, Kaplan Andreas Kolb, Bürgermeister Christian Hornsteiner, 1. Kommandant Thomas Joner und sein Vize Michael Forster. © Klaus Munz

Farchant – Punktlandung zum G7-Gipfel! Große Freude herrschte bei der Gemeinde und der Freiwilligen Feuerwehr Farchant. In Rekordzeit wurde das brandneue Löschfahrzeug LF 20 vom Hersteller Josef Lentner GmbH aus Hohenlinden bei Ebersberg auf einem Mercedes-Benz-Fahrgestell aufgebaut und rechtzeitig vor dem G7-Gipfel ausgeliefert. Bei der offiziellen Feierstunde mit Fahrzeugweihe spendete Kaplan Andreas Kolb vom Pfarrverband Partenkirchen-Farchant-Oberau dem neuen Flaggschiff der Wehr den kirchlichen Segen.

Er sprach die Gebete und Fürbitten und schloss dabei auch jene freiwilligen Helfer mit ein, die einmal das Fahrzeug nutzen werden in der Hoffnung, dass alle wieder gesund und unversehrt von ihren Einsätzen zurückkehren mögen. Dass es so schnell mit der Beschaffung ging, hat mehrere Gründe. „Der G7-Gipfel erwies sich als absoluter Beschleuniger des Vorhabens“, urteilte Bürgermeister Christian Hornsteiner. Zum einen hatte die Gemeinde Farchant die Ersatzbeschaffung für den Vorgänger-Lkw bereits für die Jahre 2023 - 2025 fest eingeplant. Diese Tatsache wirkte sich dann ebenfalls positiv auf die Lieferzeit aus. „Wir standen bei denen bereits auf der Liste“, freute sich Hornsteiner. So dauerte es nur ein halbes Jahr, vom Ausschreibeverfahren, der Bestellung bis zur Abholung beim Hersteller.

Der Dank des Gemeinde-Chefs galt natürlich dem Kommando der Wehr, allen voran Thomas Joner und Michael Forster, „die viele Stunden im Vorfeld dafür aufbrachten!“ Joner war anfangs auch eher pessimistisch, was den Zeitrahmen anbelangte. „Denn jeder weiß, wie lange die Vorlaufzeit für ein Fahrzeug dieser Art im Normalfall ist“, sagte der Kommandant.

Aber dann ging alles rasend schnell. Telefonate, Gespräche und letztlich die Zusage des Herstellers! Durch die freundschaftliche Zusammenarbeit mit der Firma Lentner, der Daimler-Truck, dem Mercedes-Benz-Autohaus Hornung, sowie der ganzen Kreisbrandinspektion, konnte das Vorhaben in dieser kurzen Zeit umgesetzt werden. Einschließlich der Ausschreibung, an dem sich insgesamt sechs Hersteller beteiligten. 582.000 Euro beträgt der Preis für dieses hochmoderne Löschfahrzeug. „Dafür gibt es einen Zuschuss aus dem G7-Sonderfonds von 315.000 Euro, im Normalfall wären es nur 105.000 Euro gewesen“, informiert Hornsteiner. Also ein richtiger Glücksfall für Gemeinde und die Wehr.

2. Kommandant Michael Forster gab dann der Festgesellschaft noch einen Überblick über die technischen Raffinessen des Löschfahrzeugs. Aufgebaut auf einem Mercedes-Atego-Fahrgestell mit Allradantrieb und Platz für eine neunköpfige Löschgruppe, verfügt das Löschfahrzeug über einen Wassertank, Schaummittel, Wasserwerfer oben, sowie an der Fahrzeugfront und eine fest installierte Wärmebildkamera. Weiterhin führt es Langzeitatmer mit, die für einen Einsatz im Tunnel unverzichtbar sind. „Dem Einsatzgebiet mit dem Farchanter - sowie dem Südportal des neuen Oberauer Tunnels, trägt die Sonderausstattung damit Rechnung“, betont Bürgermeister Hornsteiner. mun