Die führenden Alpen-Orte bündeln ihre Kräfte für die Zukunfts-Aufgaben eines umweltfreundlichen Tourismus

Elf Destinationen, ein Ziel: Best of the Alps unterwegs in Richtung Nachhaltigkeit (im Bild das „Mer de Glace“ bei Chamonix). Gewachsene Strukturen und eine Tradition, die bis in die Anfänge des Tourismus zurückreicht, dazu eine atemberaubende Berglandschaft sowie Veranstaltungen von Weltruf: Das sind die wesentlichen Kriterien, die alle Mitglieder von Best of the Alps erfüllen müssen. Auch Garmisch-Partenkirchen gehört zum Club der Besten. © privat

GAP – Einige sind schon weit, andere noch am Anfang: Um Impulse zu setzen und Orientierung zu geben, startet „Best of the Alps“ jetzt eine breit angelegte Nachhaltigkeits-Offensive. Die Gemeinschaft, in der elf renommierte Berg-Destinationen zusammengeschlossen sind, etabliert sich als Kompetenzzentrum: Wissenstransfer, Bündelung von Ressourcen und Know-how – diese zentralen Aufgaben übernimmt ein Headoffice.

„Die Zeit rennt“, sagt Roger Manser, Präsident von Best of the Alps „Wir haben erkannt, dass wir schnell handeln müssen.“ Daher hat Nachhaltigkeit jetzt oberste Priorität im Verbund der renommiertesten und exklusivsten Alpen-Orte, ist per Beschluss Teil der Gesamt-Strategie. Ziel ist es, auch auf dem Umweltsektor die Vorbildfunktion einzunehmen – das klassische Leadership, für das Chamonix-Mont-Blanc, St. Anton am Arlberg, Crans-Montana, Kitzbühel, Megéve, Garmisch-Partenkirchen, Lech Zürs am Arlberg, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Seefeld und Davos bekannt sind.

Schon in vollem Gange ist die übergreifende Erhebung der Datenlage: Welche konkreten Projekte und Ansätze werden in den elf Destinationen verfolgt, was ist für die nächsten Jahre geplant? Im August treffen sich die ersten Arbeitsgruppen, um länderbezogene Themen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien und Frankreich regional anzugehen. So soll den unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen und Möglichkeiten Rechnung getragen werden. „Bereits in diesem Stadium findet Wissenstransfer und Benchmarking statt“, betont Manser. Von der engeren Vernetzung verspricht er sich wertvolle Impulse: „Orte, die Nachholbedarf haben, bekommen das nötige Know-how von den Vorreitern.“ Im zweiten Schritt werden länderübergreifend konkrete Themenfelder definiert, zu denen Arbeitsgruppen ihr Wissen teilen und gemeinsam neue Projekte angehen. Von umweltgerechter Anreise und Mobilität vor Ort über Beschneidung und klimaneutrales Skifahren bis hin zur sozialen Nachhaltigkeit und dazugehöriger Beschäftigungsmodelle reichen die Aspekte.

Zertifizierungs-Kampagnen, Symposien, die Zusammenarbeit mit Universitäten und die Verleihung eines Nachhaltigkeits-Awards sind weitere Schritte auf dem Weg zum Ziel: „ Best of the Alps“ als Gruppe zum Best Practice-Beispiel für nachhaltigen Tourismus zu etablieren und Impulsgeber für andere zu sein. kb